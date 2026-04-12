В Балтийске хотят запретить уличным артистам попрошайничать и исполнять песни иноагентов

Администрация Балтийского округа подготовила поправки в правила благоустройства. В частности предлагается запретить уличным артистам попрошайничать и исполнять песни иноагентов. Проект постановления окружного совета проходит оценку регулирующего воздействия.

Артисты смогут выступать только в согласованных с администрацией местах после получения разрешения. «Для организаторов, получавших согласование проведения уличного выступления менее шести раз подряд, согласование проведения уличного выступления выдается на срок до 30 дней. Организаторам, получавшим согласование проведения уличного выступления не менее шести раз подряд, последующее согласование проведения уличных выступлений выдается сроком до 12 месяцев», — следует из документа. Состав участников театрализованного выступления не должен превышать 20 человек, для других — не более 10.

В заявлении должна содержаться информация о репертуаре исполняемых произведений или программа творческих выступлений, а также перечень оборудования, планируемого к использованию для усиления звука, с указанием выходной мощности.

Отказать в проведении выступления могут из-за репертуара, программы, реквизита или костюмов, которые противоречат принятым нормам общественной морали и нравственности, содержат политические призывы или признаки агитации, ненормативную лексику и призывы к экстремизму, насилию, пропаганде войны, употреблению наркотиков, алкоголя и т.д. Кроме того, артистам нельзя исполнять песни из репертуара лиц из реестра иностранных агентов.

Участникам уличных выступлений запрещено заниматься попрошайничеством и взимать обязательные платежи за выступление. При этом граждане могут добровольно жертвовать деньги артистам.

Напомним, что законопроекты, которые регламентируют деятельность исполнителей и вводят для них штрафы, депутаты Заксобрания утвердили в конце октября 2025 года. Разработку правил для уличных артистов отдали в ведение муниципалитетов, не устанавливая для них никаких рамочных законов. Законопроект инициировала прокуратура Калининградской области, поскольку уличные артисты «являются одним из элементов современной туристической городской среды, существенно влияющим на ее атмосферу», а «Калининградская область динамично развивается как регион, имеющий значительный туристический потенциал».

В феврале сообщалось, что требования к порядку выступления уличных артистов в Калининграде планируется утвердить не раньше лета, тогда же заработают штрафы за нарушение требований.