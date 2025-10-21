Заксобрание Калининградской области утвердило закон об уличных артистах

Все новости по теме: Культура

Депутаты Заксобрания Калининградской области одобрили законопроект, регламентирующий деятельность уличных артистов. С предложением выступила представитель прокуратуры Калининградской области Маргарита Шуваркина во время сорок седьмого заседания Заксобрания.

Проект «Об иных вопросах, регулируемых правилами благоустройства территории муниципального образования Калининградской области» предполагает закрепление требований к деятельности уличных артистов в правилах благоустройства. Требования к местам, времени, продолжительности, соблюдению санитарных норм, а также порядку согласования уличных выступлений установят отдельно для каждого муниципалитета в зависимости от его особенностей благоустройства. 

По словам Марины Шуваркиной, что за последние 2 года в УМВД области поступило 89 обращений с жалобами на уличных артистов. Целью законопроекта является «поиск баланса между правом на выступления и правом граждан на отдых и гармоничное общественное пространство», поскольку, по мнению прокуратуры, артисты относятся к «одному из элементов современной туристической городской среды, существенно влияющим на её атмосферу». 

Напомним, согласно законопроекту «к уличным выступлениям не относятся мероприятия, связанные с событиями личного характера организатора — свадьбы, дни рождения, траурные церемонии, а также публичные мероприятия, которые проводятся в соответствии с законом «О шествиях и митингах», спортивные и физкультурные мероприятия, религиозные обряды и церемонии, иные мероприятия, организованные органами государственной власти Калининградской области и органами местного самоуправления».

Законопроект о регламентации правил работы уличных артистов и поправки в региональный КоАП, вводящие штрафы за нарушение этих правил, инициировал прокурор Калининградской области. Санкция предполагает наложение штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, на юрлиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Депутаты комитета по безопасности и правопорядку Законодательного собрания на очередном заседании 15 октября одобрили законопроекты

