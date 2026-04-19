В помощь мальчику с ДЦП из Славска проводят сбор средств
Леонид Судаков, фото: фонд «Берег надежды»
Калининградский благотворительный фонд «Берег надежды» проводит сбор средств в помощь семилетнему Леониду Судакову из Славска. Мальчик страдает ДЦП, требуется курс реабилитации.

«Ребёнок появился на свет, будучи обвитым пуповиной, и практически не дышал. Мальчика экстренно реанимировали, после чего он провёл много времени в больнице. С тех пор жизнь семьи — это ежедневная борьба за здоровье и развитие Лёни», — рассказали в фонде.

Ребёнок растёт активным, жизнерадостным и любознательным, передвигается на инвалидной коляске, а также может ходить с поддержкой. У мальчика высокий интеллект: он самостоятельно научился читать по городским вывескам и с нетерпением ждёт начала учёбы — уже в этом году он должен пойти в первый класс.

Для дальнейшего прогресса ему необходимы регулярные консультации специалистов и курсы восстановительного лечения, направленные на снижение спастики. Очередной курс терапии стоит 100 000 рублей. Мама мальчика не работает, полностью посвящая себя уходу за ребёнком, отец трудится дальнобойщиком. 

Сбор ведётся на сайте фонда.
