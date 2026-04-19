В помощь мальчику с ДЦП из Славска проводят сбор средств

Калининградский благотворительный фонд «Берег надежды» проводит сбор средств в помощь семилетнему Леониду Судакову из Славска. Мальчик страдает ДЦП, требуется курс реабилитации.

«Ребёнок появился на свет, будучи обвитым пуповиной, и практически не дышал. Мальчика экстренно реанимировали, после чего он провёл много времени в больнице. С тех пор жизнь семьи — это ежедневная борьба за здоровье и развитие Лёни», — рассказали в фонде.

Ребёнок растёт активным, жизнерадостным и любознательным, передвигается на инвалидной коляске, а также может ходить с поддержкой. У мальчика высокий интеллект: он самостоятельно научился читать по городским вывескам и с нетерпением ждёт начала учёбы — уже в этом году он должен пойти в первый класс.

Для дальнейшего прогресса ему необходимы регулярные консультации специалистов и курсы восстановительного лечения, направленные на снижение спастики. Очередной курс терапии стоит 100 000 рублей. Мама мальчика не работает, полностью посвящая себя уходу за ребёнком, отец трудится дальнобойщиком.