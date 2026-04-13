63 экрана планируют установить на остановках Калининграда к осени

63 экрана планируют установить на остановках Калининграда к осени
Фото: телеграм-канал Елены Дятловой
Все новости по теме: Транспортные проблемы

На остановках Калининграда подключили около половины запланированных экранов. Завершить работы планируют к осени. Об этом рассказала в своём телеграмм-канале глава горадминистрации Елена Дятлова.

«Мы оснащаем остановочные комплексы города светодиодными табло, которые показывают движение общественного транспорта в реальном времени! Да, иногда подключить экраны к электричеству непросто — например, когда нужные точки находятся высоко или в труднодоступном месте. В таких случаях на помощь приходит автовышка. Тем не менее, работы идут полным ходом — мы последовательно выполняем намеченные планы», — говорится в сообщении.

За последнее время табло заработали на остановках: ул. А. Невского, Орудийная, Аллея Смелых. Следующим этапом должно стать подключение экранов на ул. Сержанта Щедина, Театральной, Багратиона, а также у зоопарка, ТЦ «Маяк» и парка им. Гагарина.

«Уже подключено около половины от запланированного количества табло. Всего до наступления осени в городе установим 63 экрана. При выборе мест для них мы ориентировались на остановки с интенсивным трафиком — там, где проходит более трёх маршрутов», — добавила Дятлова, назвав появление экранов на остановках «одним из важных шагов к современной и удобной городской инфраструктуре».

Поставщика электронных табло власти искали осенью 2025 года. Контракт стоимостью 16,5 млн рублей заключили с компанией «Евросвязь Плюс».

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter