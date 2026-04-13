63 экрана планируют установить на остановках Калининграда к осени

На остановках Калининграда подключили около половины запланированных экранов. Завершить работы планируют к осени. Об этом рассказала в своём телеграмм-канале глава горадминистрации Елена Дятлова.

«Мы оснащаем остановочные комплексы города светодиодными табло, которые показывают движение общественного транспорта в реальном времени! Да, иногда подключить экраны к электричеству непросто — например, когда нужные точки находятся высоко или в труднодоступном месте. В таких случаях на помощь приходит автовышка. Тем не менее, работы идут полным ходом — мы последовательно выполняем намеченные планы», — говорится в сообщении.

За последнее время табло заработали на остановках: ул. А. Невского, Орудийная, Аллея Смелых. Следующим этапом должно стать подключение экранов на ул. Сержанта Щедина, Театральной, Багратиона, а также у зоопарка, ТЦ «Маяк» и парка им. Гагарина.

«Уже подключено около половины от запланированного количества табло. Всего до наступления осени в городе установим 63 экрана. При выборе мест для них мы ориентировались на остановки с интенсивным трафиком — там, где проходит более трёх маршрутов», — добавила Дятлова, назвав появление экранов на остановках «одним из важных шагов к современной и удобной городской инфраструктуре».

Поставщика электронных табло власти искали осенью 2025 года. Контракт стоимостью 16,5 млн рублей заключили с компанией «Евросвязь Плюс».