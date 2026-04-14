В Славске пока не определились с датой сноса кинотеатра

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Муниципалитеты

Власти Славска еще не определились с датой сноса кинотеатра советской постройки, расположенного в центре города (ул. Советская, д. 35). Об этом «Новому Калининграду» в ответе на официальный запрос сообщила и.о. главы Славского муниципального округа Елена Синегубова.

«Дату сноса кинотеатра „Славск“ в г. Славске не планировали, — сообщила Синегубова. — Необходимо завершить процедуру расторжения контракта с подрядчиком. Снос объекта капитального строительства осуществляется в соответствии с проектом организации работ. После проведения всех процедур и получения необходимых документов будет заключен договор подряда на осуществление сноса».

По словам чиновницы, кинотеатр все еще подключен к сетям инженерно-технического обеспечения и считается введенным в эксплуатацию.

Власти Славска подтвердили, что намерены снести здание кинотеатра в конце января этого года. Как сообщили «Новому Калининграду» в администрации муниципалитета, капремонт здания, которым занимался подрядчик «Новая инвестиционная строительная компания», был приостановлен еще 23 июля прошлого года (по контракту подрядчик должен был закончить работы 30 сентября 2025 года).

Напомним, что работы по капитальному ремонту кинотеатра, согласно паспорту объекта, начались 12 августа 2024 года. Завершиться они должны были 31 октября 2025 года. Начальная цена договора составляла 26 млн рублей. ООО «Новая инвестиционная строительная компания» заключило контракт на сумму в 22,6 млн.
Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

