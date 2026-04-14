В Славске пока не определились с датой сноса кинотеатра

Власти Славска еще не определились с датой сноса кинотеатра советской постройки, расположенного в центре города (ул. Советская, д. 35). Об этом «Новому Калининграду» в ответе на официальный запрос сообщила и.о. главы Славского муниципального округа Елена Синегубова.

«Дату сноса кинотеатра „Славск“ в г. Славске не планировали, — сообщила Синегубова. — Необходимо завершить процедуру расторжения контракта с подрядчиком. Снос объекта капитального строительства осуществляется в соответствии с проектом организации работ. После проведения всех процедур и получения необходимых документов будет заключен договор подряда на осуществление сноса».

По словам чиновницы, кинотеатр все еще подключен к сетям инженерно-технического обеспечения и считается введенным в эксплуатацию.

Власти Славска подтвердили, что намерены снести здание кинотеатра в конце января этого года. Как сообщили «Новому Калининграду» в администрации муниципалитета, капремонт здания, которым занимался подрядчик «Новая инвестиционная строительная компания», был приостановлен еще 23 июля прошлого года (по контракту подрядчик должен был закончить работы 30 сентября 2025 года).