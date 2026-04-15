Дятлова рассказала, сколько уличных светильников планируют заменить в Калининграде (фото)

До конца текущего года в Калининграде планируют заменить ещё 1925 уличных светильников. Об этом рассказала в соцсетях глава горадминистрации Елена Дятлова.

«Продолжаем работу по переходу на энергоэффективное освещение городских улиц. Меняем устаревшие светильники на светодиодные, которые реже ломаются, расходуют значительно меньше энергии и дают больше света улицам Калининграда. В прошлом году заменили 4535 штук. В том числе на Ленинском и Московском проспектах, улицах Артиллерийской, Суворова и Камской. В этом году уже заменили 1540 светильников, в том числе на 1-й Большой Окружной, Волочаевской, Октябрьской, Окской, Ольштынской. И в планах заменить ещё 1925», — говорится в сообщении.

В ближайшее время работы запланированы на ул. Новинской, Омской, Радко, Половца, Красноармейской.

Полностью перейти на светодиодные светильники власти рассчитывают к концу 2028 года. «Большая программа по освещению», по словам сити-менеджера, была запущена в Калининграде в 2022 году. Она предусматривает замену светильников, опор и оборудования питающих пунктов. В 2022 году было заменено не более 20 опор, в 2023–24-м — порядка 400.

В 2022 году в ответ на жалобы калининградцев на тусклое уличное освещение власти сообщали, что «на модернизацию и постепенную замену фонарей необходимо немало времени».

