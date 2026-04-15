В Светлогорске началась реконструкция тепловой станции «Светлогорская», которая обеспечивает 70 многоквартирных домов теплом и горячей водой. Как сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своем телеграм-канале, закончить реконструкцию подрядчик должен весной 2027 года.

«Система старая, ещё с 1989 года. Даёт тепло и горячую воду в 70 многоквартирных домов. Как итог обновления: надёжное отопление для жителей. Закончить реконструкцию станции подрядчик должен весной следующего года. Модернизация на подачу тепла в дома в будущий осенне-зимний период не отразится», — отметил глава региона.

В феврале 2026 года областные власти выдали разрешение на реконструкцию РТС «Светлогорская» на ул. Коммунальной. Муниципальный контракт стоимостью 782,6 млн руб. на модернизацию тепловой станции был разыгран более чем полгода назад. Его исполнением занимается ООО «СК «Чистоград» Виталия Козлова. Контракт заключен до конца 2027 года.



После завершения отопительного сезона в Калининградской области сразу же планируют приступить к подготовке к зиме. Так, в областном центре отремонтируют 6 км теплосетей. Кроме того, ряд котельных переведут на природный газ и закроют одну, работающую на мазуте.

«Строим новые котельные в Полесске, Багратионовске, Черняховске и Славске. Ожидаем завершения строительства котельных в Балтийске. В Советске в этом году заменим более 10 км изношенных сетей и обновим центральные теплопункты», — добавил Беспрозванных.