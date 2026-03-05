Облвласти разрешили реконструировать РТС «Светлогорская»

Областные власти выдали разрешение на реконструкцию РТС «Светлогорская» на ул. Коммунальной. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Разрешение получило МУП «Теплосети Светлогорского городского округа» 19 февраля. Оно будет действительно до 19 сентября 2027 года. Как сообщает портал «Rugrad», муниципальный контракт стоимостью 782,6 млн руб. на модернизацию тепловой станции был разыгран более чем полгода назад. Его исполнением занимается ООО «СК «Чистоград» Виталия Козлова. Контракт заключен до конца 2027 года.



Отметим, что 12 февраля из-за гидроудара на «кусте» отопления Фруктовая-Преображенского-Вокзальная в Светлогорске произошла утечка теплоносителя. «Теплосети» закончили ликвидацию утечки и начали наполнение сети, но 13 февраля произошли два скачка электроэнергии, из-за которых перезапускалось оборудование РТС «Светлогорская».

В тот же день еще из-за нескольких скачков напряжения произошло гидравлическое воздействие на внутренние трубопроводы. Теплоисточник был остановлен. Подачу горячей воды и отопления для потребителей РТС «Светлогорская» полностью восстановили 14 февраля.