Калининградский омбудсмен Никитин: две частные клиники отказались совершить 49 абортов

В Калининграде две частные клиники отказались совершить 49 абортов после общения с консультантом аппарата Уполномоченного по правам человека. Об этом в своем ежегодном докладе сообщил омбудсмен Владимир Никитин.

Никитин заявил, что к владельцам частных клиник региона в 2025 году было подготовлено обращение с призывом «отказаться от практики абортов, тем самым внеся свой вклад в демографическое возрождение страны». Это обращение было оформлено в виде писем, которые распространялись председателем регионального отделения Союза православных женщин Светланой Лариной, которая является также ведущим консультантом аппарата Уполномоченного по правам человека. Никитин уточнил, что письма были адресованы руководителям частных клиник в регионе, которые имели лицензии на прерывание беременности.

«В этих письмах содержался призыв об отказе от таких лицензий с надеждой, что они откликнутся на мнение уважаемых ученых и смогут внести свой вклад в решение демографических задач в нашей стране, — заявил Никитин в своем отчете. — При общении с представителями частных клиник им разъяснялись положения Закона о защите беременной женщины от склонения к абортам, передавались материалы в защиту жизни до рождения и в защиту здоровья матери и ребенка. Выяснилось, что из 6 частных клиник, в которые были направлены письма, 2 отказались от совершения 49 абортов».

Никитин добавил, что 10 октября 2025 года Ларина передала подобные письма и в Черняховск, где предоставляют услугу медикаментозного аборта.

«Руководитель клиники пообещала разместить все переданные ей материалы в защиту жизни до рождения на специальном стенде, который будет установлен в клинике. Она согласилась участвовать в экспертной деятельности по защите жизни до рождения и укрепления репродуктивного здоровья женщин», — добавил омбудсмен, который выразил надежду, что «принятие федерального закона о защите женщин от склонения к аборту станет важным шагом к оздоровлению общества и улучшению демографической ситуации».