Омбудсмен: уже 31 регион России принял закон о запрете склонения к абортам

Омбудсмен: уже 31 регион России принял закон о запрете склонения к абортам

Закон о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности, впервые принятый в Калининградской области в 2023 году, принят уже в 31 субъекте РФ. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Калининградской области Владимир Никитин в ходе ежегодного доклада на заседании комитета по безопасности в Законодательном собрании региона.

«Полтора года назад, 29 ноября 2023 года, вы, уважаемые депутаты, приняли закон о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности. Вы в России были первыми вместе с Республикой Мордовия. Мордовский и Калининградский парламенты были зачинателями этого процесса. Сейчас я могу вам доложить, что уже в тридцати регионах России поддержан ваш почин, такие законы приняли. И пока я сюда [на заседание Заксобрания] шёл, мне сообщили, что ещё в одном Российском регионе — Еврейской области, тоже приняли такой закон», — отметил Никитин, обращаясь к депутатам. При этом, как сообщил омбудсмен, ещё в 21 субъекте такие инициативы находятся на рассмотрении региональных Заксобраний.

Отвечая на вопрос депутатов о практических результатах действия закона, Никитин заявил, что его принятие уже повлияло на ситуацию в регионе. По его словам, после вступления документа в силу прошли встречи представителей органов власти, аппарата омбудсмена и Калининградской епархии с частными медицинскими организациями.

«Практически все частные клиники Калининградской области после принятия этого закона отказались от такой услуги, как искусственное прерывание беременности», — сказал Никитин, добавив, что отдельные учреждения, по его данным, в области все еще могут ее оказывать.

