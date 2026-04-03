Аборты — под госконтроль: как калининградский омбудсмен борется за демографию

В ноябре 2023 года калининградские депутаты приняли закон «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности в Калининградской области» (его авторами выступили восемь представителей «Единой России»). Судя по всему, этот документ вдохновил калининградского омбудсмена Владимира Никитина на борьбу с абортами. О том, как эта неравная битва проходила в последние годы, Никитин рассказал в своем ежегодном отчете. Текст отчета оказался в редакции «Нового Калининграда», и мы знакомим с ним наших читателей.

Инициаторами закона два с половиной года назад стали спикер Андрей Кропоткин, его заместители Лариса Швалкене и Валерий Ланин, а также депутаты Нина Федорова, Ольга Краснова, Дмитрий Киселев, Вадим Снигирев и Александр Никулин. Выступая перед депутатами Заксобрания на заседании профильного комитета в апреле 2026 года, уполномоченный по правам человека Владимир Никитин акцентировал внимание на том, что примеру Калининградской области последовало еще три десятка регионов.

«Полтора года назад, 29 ноября 2023 года, вы, уважаемые депутаты, приняли закон о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности. Вы в России были первыми вместе с Республикой Мордовия. Мордовский и Калининградский парламенты были зачинателями этого процесса. Сейчас я могу вам доложить, что уже в тридцати регионах России поддержан ваш почин, такие законы приняли. И пока я сюда [на заседание Заксобрания] шёл, мне сообщили, что ещё в одном Российском регионе — Еврейской области, тоже приняли такой закон», — отметил Никитин, обращаясь к депутатам. При этом, как сообщил омбудсмен, ещё в 21 субъекте такие инициативы находятся на рассмотрении региональных Заксобраний.

Отвечая на вопрос депутатов о практических результатах действия закона, Никитин заявил, что его принятие уже повлияло на ситуацию в регионе. По его словам, после вступления документа в силу прошли встречи представителей органов власти, аппарата омбудсмена и Калининградской епархии с частными медицинскими организациями.

«Практически все частные клиники Калининградской области после принятия этого закона отказались от такой услуги, как искусственное прерывание беременности», — сказал Никитин, добавив, что отдельные учреждения, по его данным, в области все еще могут ее оказывать.

Стоит акцентировать внимание на том, что закон не запрещает аборты, поскольку право женщины прервать беременность по собственной инициативе на сроке до 12 недель закреплено ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации«. После этого срока федеральное законодательство разрешает прерывание беременности только по медицинским или социальным показаниям.

В статье 56-й закона говорится:

пункт 1. Каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве. Искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины при наличии информированного добровольного согласия.

пункт 2. Искусственное прерывание беременности по желанию женщины проводится при сроке беременности до двенадцати недель.

Также в законе регламентирована так называемая «неделя тишины», которая длится семь дней или 48 часов, если сроки уже, что говорится, поджимают. Женщине дают подумать, взвесить своё решение, пообщаться с психологом.

Региональный же закон вводит ответственность за «склонении к прерыванию беременности» — уговоры, подкуп, обман или угрозы, направленные на принуждение женщины к аборту. То есть формально частные клиники, оказывающие услуги в том числе по так называемому медикаментозному аборту — менее травматичному для женского организма, под действие закона не попадают. Тем не менее в многостраничном ежегодном отчете омбудсмена, который получили депутаты, говорится о том, как аппарат уполномоченного по права человека борется с абортами, которые на государственном уровне никто не запрещал.

В первой статье документа сказано, что «Калининградская область стремится к созданию безопасной для семьи, отцовства, материнства и детства информационной среды, препятствует распространению деструктивных идеологий, насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание естественного продолжения жизни, ценности многодетности». Чтобы эгоизм и безнравственность не взяли верх над калининградцами, Владимир Никитин привлек к пропагандистской работе председателя регионального отделения Союза православных женщин Светлану Ларину (сегодня она является ведущим консультантом аппарата Уполномоченного по правам человека). Одной из задач Лариной стала рассылка специальных писем в адрес руководителей частных клиник в регионе, которые имели лицензии на прерывание беременности.

О содержании писем Никитин в своем отчете говорит лишь вскользь, однако можно предположить, что их текст был подготовлен в 2025 году в виде обращения к медицинскому сообществу. Акцент там был сделан именно на частных клиниках, имеющих лицензии по акушерству и гинекологии, включая искусственное прерывание беременности. Эти лицензии, по мнению Никитина, приносят лишь вред, так как отказ от практики абортов «внесет свой вклад в демографическое возрождение страны».

Рассылка писем по клиникам — это лишь одно мероприятие из комплекса противоабортных мер, предпринимаемых омбудсменом. Работа, по итогам которой «большинство частных клиник отказались от услуги искусственного прерывания беременности», как уверяет Никитин, проводится «по инициативе Калининградской епархии РПЦ и при поддержке губернатора области».

«В результате комплекса мер, принятых в регионе по профилактике абортов, за период 2022-2024 годов в Калининградской области сохранены 582 жизни путем отказов женщин от абортов, отмечается стойкая тенденция к снижению абсолютного количества абортов во всех возрастных группах. На момент подготовки настоящего Доклада Закон о запрете склонения к аборту был принят в 30 российских регионах (34% от общего числа). В 21 регионе (24% от общего числа) закон рассматривается региональным парламентом», — сообщает Никитин.

Омбудсмен настаивает, что аналогичный закон необходимо принять и на федеральном уровне. Он напомнил, что зондирование почвы под него уже успели провести в Общественной палате РФ. Там 15 октября 2025 года провели соответствующие общественные слушания, в которых приняли участие депутаты Госдумы, эксперты в области права и медицины, представители РПЦ, общественных организаций, «а также женщины, лично столкнувшиеся с давлением, принуждением к аборту со стороны медицинского персонала, работодателей или близких родственников».

Уполномоченный по правам человека считает, что новый закон «обладает глубоким духовным значением, поскольку обращается к внутреннему выбору человека и способен противостоять системному изменению сознания в обществе».

«Его принятие позволит воздействовать не только на последствия, но и на коренные причины демографического кризиса, меняя мировоззренческие установки медицинских работников и граждан», — считает он.

Никитин также уверен, что в России сейчас «структурный дисбаланс в системе здравоохранения». Опираясь на статистические данные (какие именно, текст доклада не раскрывает), омбудсмен указывает на «критическое превышение количества клиник с лицензией на аборты над учреждениями, оказывающими помощь при родах». На этом основании, по его мнению, необходимо ввести в стране запрет на аборты в частных клиниках.

«Росздравнадзор документально подтвердил 100% нарушений в обследованных частных клиниках, что требует полного вывода абортов из коммерческого сектора для установления государственного контроля», — считает Никитин.

Далее омбудсмен продолжает настаивать на необходимости принятия ограничивающего закона и даже подобрал цитату президента для убедительности.

«Как отметил Президент РФ: „Закон должен быть нравственным, иначе это плохой закон“. Принятие федерального закона о защите женщин от склонения к аборту станет важным шагом к оздоровлению общества и улучшению демографической ситуации», — считает омбудсмен и тут же заявляет, что в Калининградской области ему пока не удалось склонить все клиники к отказу от услуг по медикаментозному аборту.

Свое мнение он подкрепил мнением неназванных авторитетных ученых, высказанным на VII Международном Гиппократовском медицинском форуме, проходившем в рамках XXV Конгресса педиатров России.

«Авторитетные российские ученые отмечали, что в соответствии с современными научными данными жизнь ребенка начинается с момента зачатия, он становится уникальным человеческим индивидом и личностью уже на стадии внутриутробного развития, — говорится в докладе Никитина. — В связи с этим в 2025 году было подготовлено обращение к медицинскому сообществу, в особенности к владельцам частных клиник, с призывом отказаться от практики абортов, тем самым внеся свой вклад в демографическое возрождение страны».

Упомянутая выше Светлана Ларина, возглавляющая региональное отделение Союза православных женщин, составила письма в адрес главврачей частных клиник именно на основании выступлений «авторитетных российских ученых».

«В этих письмах содержался призыв об отказе от таких лицензий с надеждой, что они откликнутся на мнение уважаемых ученых и смогут внести свой вклад в решение демографических задач в нашей стране, — продолжает Никитин. — При общении с представителями частных клиник им разъяснялись положения Закона о защите беременной женщины от склонения к абортам, передавались материалы в защиту жизни до рождения и в защиту здоровья матери и ребенка».

Итогом рассылки, по словам омбудсмена, стал отказ двух из шести клиник от совершения 49 абортов. А руководитель одной из клиник (она находится в Черняховске) «пообещала разместить все переданные ей материалы в защиту жизни до рождения на специальном стенде, который будет установлен в клинике». Она также «согласилась участвовать в экспертной деятельности по защите жизни до рождения».

Помимо принятия Федерального закона «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности», Никитин настаивает и на других изменениях в законодательстве. По его мнению, статья 56 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» — противоречивая.

«Поддерживаю мнение специалистов в области репродуктивного здоровья, представителей общественности, неравнодушных граждан о том, что аборт не является процедурой, относящейся к охране здоровья матери и ребенка, и статья 56 противоречит логике всего ФЗ-323 и главе 6 данного Закона, в частности. Кроме того, указанная статья 56 в Законе устанавливает, что решение об аборте принимает мать ребенка. Представляется справедливым предусмотреть невозможность осуществления аборта без согласия отца ребѐнка в случае зарегистрированного брака. Мнение мужа должно быть учтено в дискуссии о том, совершать или не совершать этот поступок», — добавляет омбудсмен.

Вместе с рассылкой писем аппарат Уполномоченного по правам человека занимается показом фильма «Мамино письмо», созданного телеканалом «СПАС», в различных муниципалитетах Калининградской области, а также для студентов, которые должны понять, что «нет такой уважительной причины, которая оправдала бы убийство младенца в утробе матери».

Впрочем, аппарат омбудсмена не только занимается рассылкой писем, участием в круглых столах и показом фильмов. Сотрудники также занимаются помощью беременным женщинам и матерям с детьми до 7 лет, столкнувшимся с непростыми жизненными обстоятельствами. Для них созданы условия в отделениях «Молодая мама», открытых в центре содействия семейному устройству детей «Надежда» и ресурсном семейном центре «Доверие». Там женщины могут некоторое время жить «в целях сохранения „кровной семьи“ и профилактики „вторичного“ сиротства».

«В отделении центра „Надежда“ молодые мамы могут находиться от 6 месяцев до 1 года со своими детьми. Каждая семья проживает в отдельной одно-двухместной комнате, где есть все необходимое. В пользовании женщин кухня с бытовой техникой, игровые комнаты, санузлы. Организовано трѐхразовое питание, для детей до 1 года — специальное детское питание. На базе центра „Доверие“ созданы полустационарные отделения для будущих мам, „Семейные гостиные“, в которых семьи получают квалифицированную помощь и поддержку по вопросам взаимоотношений и воспитания детей, оказывают психологическую помощь и поддержку одиноким отцам», — уточняет Никитин.

Есть там и стационарное отделение для женщин с детьми, где можно находиться от 2 до 6 месяцев. В 2025 году, судя по отчету, услугами стационарного отделения воспользовались 147 человек (69 женщин и 78 детей).

«Создание отделений „Молодая мама“ позволило снизить количество отказов от новорожденных: в 2025 году зафиксировано 8 отказов от новорожденных детей, в 2024 году — 10 случаев отказа от новорожденных, в 2023 году — 12», — уверяет омбудсмен. Называет он другие профилактические меры — например, работа с психологами и юристами, помогающими убедить женщин отказываться от абортов.

«По результатам консультирования отказались прерывать беременность 19 женщин, из них 3 состоят на социальном сопровождении в Единой службе [репродуктивного выбора]. В результате работы Службы за 10 месяцев 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024 года абсолютное количество абортов до 12 недель по желанию женщины в медицинских организациях уменьшилось на 26,8% (9 месяцев 2024 года — 583 аборта, 9 месяцев 2025 года — 427 абортов)», — делает вывод Никитин.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»