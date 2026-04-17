КЖД: расписание пригородных поездов в Черняховск и Чернышевское изменится на несколько дней

В расписании движения пригородных поездов на маршрутах Калининград — Чернышевское и Черняховск — Калининград 20, 23, 27 и 30 апреля произойдут изменения. Они связаны с проведением ремонтно-путевых работ, сообщает пресс-служба КЖД.

Так, пригородный поезд, курсирующий по рабочим дням в сообщении Калининград — Чернышевское, будет отправляться с Южного вокзала на 17 минут позже в 18:40 и прибывать на конечную станцию в 21:07.

23 и 30 апреля рельсовый автобус сообщением Черняховск — Калининград будет отправляться на 33 минуты раньше в 12:32 и прибывать на Южный вокзал в 14:14.

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также телеграм-боте «Электрички РЖД».