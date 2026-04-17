На ул. Химической в Калининграде планируют построить ЖК с детским садом

Схема земельных участков проекта из документации к инвестсовету
Строительство жилого комплекса повышенной комфортности в границах улиц Химической и 1-й Большой Окружной в Калининграде признали соответствующим критериям масштабного инвестиционного проекта. Соответствующее решение было принято на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области.

Проект планирует реализовать ООО Специализированный застройщик «Вальдгартен». Согласно представленной схеме земельных участков, на территории ЖК предусмотрен детский сад. Компании рекомендовали уточнить наименование инвестиционного проекта и представить скорректированные документы в адрес регионального минэкономразвития до 15 мая текущего года. ЖК планируют построить в границах земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:000000:22079 и 39:15:000000:21978. Землю в случае отсутствия замечаний предоставят в аренду застройщику без проведения торгов. Соглашение о реализации проекта ООО СЗ «Вальдгартен» должно заключить с региональным минстроем. Для строительства ЖК планируется внесение изменений в генплан и Правила землепользования и застройки Калининграда. Областной архитектурно-градостроительный совет должен рассмотреть проект до 31 августа 2027 года.

Согласно данным открытых источников, ООО Специализированный Застройщик «Вальдгартен» зарегистрировано в Калининграде 20 января 2026 года и работает в сфере деятельности заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Генеральным директором с момента основания является Константин Бубненков. Учредителями компании выступают два физических лица: Артем Цыганов владеет долей в 66,67%, а Константин Бубненков — 33,33%.

В марте бизнесмен из Калуги Константин Бубненков стал новым совладельцем телеканала «Каскад».

[x]
