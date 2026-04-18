Экс-главу администрации Советска выпустили под домашний арест

Фото: скриншот с видео
Все новости по теме: Коррупция

Ленинградский районный суд выпустил под домашний арест экс-главу администрации Советского округа Евгений Макарова, обвиняемого в мошеннических действиях. О том, что срок домашнего ареста чиновника пока продлен до 15 мая, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

Напомним, что Макаров, являвшийся ранее советником главы администрации Гурьевского округа Сергея Подольского, обвиняется в мошеннических действиях в отношении руководства МАУ «Спецсервис», которое занимается оказанием похоронных услуг. По данным следствия, Макаров еженедельно лично получал от МАУ 75% прибыли учреждения, общая сумма которой с 2017 по 2025 год составила 40 млн рублей.

Евгений Макаров был взят под стражу в зале суда 17 ноября 2025 года. Сторона защиты просила избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, а сам подсудимый уверял, что не собирается давить на свидетелей по делу и что у его жены есть средства на содержание семьи, несмотря на её безработный статус. При этом у обвинения были основания полагать, что экс-чиновник может оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства, которые на тот момент не были обнаружены следствием.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter