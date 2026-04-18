Экс-главу администрации Советска выпустили под домашний арест

Ленинградский районный суд выпустил под домашний арест экс-главу администрации Советского округа Евгений Макарова, обвиняемого в мошеннических действиях. О том, что срок домашнего ареста чиновника пока продлен до 15 мая, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

Напомним, что Макаров, являвшийся ранее советником главы администрации Гурьевского округа Сергея Подольского, обвиняется в мошеннических действиях в отношении руководства МАУ «Спецсервис», которое занимается оказанием похоронных услуг. По данным следствия, Макаров еженедельно лично получал от МАУ 75% прибыли учреждения, общая сумма которой с 2017 по 2025 год составила 40 млн рублей.

Евгений Макаров был взят под стражу в зале суда 17 ноября 2025 года. Сторона защиты просила избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, а сам подсудимый уверял, что не собирается давить на свидетелей по делу и что у его жены есть средства на содержание семьи, несмотря на её безработный статус. При этом у обвинения были основания полагать, что экс-чиновник может оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства, которые на тот момент не были обнаружены следствием.