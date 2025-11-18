Евгений Макаров заявил на суде, что его готова содержать неработающая жена

Экс-глава администрации Советского округа Евгений Макаров, подозреваемый в особо крупном мошенничестве, был взят под стражу в зале суда в понедельник, 17 ноября. На суде адвокат Макарова просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, а сам подсудимый уверял, что не собирается давить на свидетелей по делу и что у его жены есть средства на содержание семьи, несмотря на её безработный статус.

«Куда-либо скрываться и на кого-то давить я точно не собираюсь, — заявил на суде Макаров. — Я понимаю, что это точно не в моих интересах. А то, что у меня двое несовершеннолетних детей, с которыми я могу заниматься, находясь дома, это точно. Я прошу отправить меня под домашний арест».

Когда судья уточнила, кто проживает по адресу регистрации, Макаров повторно назвал свою супругу и двоих несовершеннолетних детей. Когда же судья поинтересовалась, трудоустроена ли супруга, Макаров ответил отрицательно. На уточняющий вопрос «кто будет содержать вас», подсудимый ответил: «Супруга. У нее есть личные сбережения».

Отметим, что Ленинградский районный суд Калининграда удовлетворил ходатайство следователя СУ СК России по Калининградской области об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть до 15 января 2026 года.

Бывший глава администрации Советского округа Евгений Макаров, ранее являвшийся советником главы администрации Гурьевского округа Сергея Подольского, обвиняется в мошеннических действиях в отношении руководства МАУ «Спецсервис», которое занимается оказанием похоронных услуг. Об этом сообщила представитель стороны обвинения на заседании суда 17 ноября. Суд заключил экс-чиновника под стражу на два месяца.

Как отмечает следствие, Макаров еженедельно лично получал от МАУ 75% прибыли учреждения, общая сумма которой с 2017 по 2025 год составила 40 млн рублей.