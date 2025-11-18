Евгений Макаров заявил на суде, что его готова содержать неработающая жена

Евгений Макаров заявил на суде, что его готова содержать неработающая жена
Фото: пресс-служба Калининградской областной прокуратуры
Продолжение: Может оказать давление: почему экс-главу администрации Советска отправили в СИЗО
Все новости по теме: Коррупция

Экс-глава администрации Советского округа Евгений Макаров, подозреваемый в особо крупном мошенничестве, был взят под стражу в зале суда в понедельник, 17 ноября. На суде адвокат Макарова просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, а сам подсудимый уверял, что не собирается давить на свидетелей по делу и что у его жены есть средства на содержание семьи, несмотря на её безработный статус.

«Куда-либо скрываться и на кого-то давить я точно не собираюсь, — заявил на суде Макаров. — Я понимаю, что это точно не в моих интересах. А то, что у меня двое несовершеннолетних детей, с которыми я могу заниматься, находясь дома, это точно. Я прошу отправить меня под домашний арест».

Когда судья уточнила, кто проживает по адресу регистрации, Макаров повторно назвал свою супругу и двоих несовершеннолетних детей. Когда же судья поинтересовалась, трудоустроена ли супруга, Макаров ответил отрицательно. На уточняющий вопрос «кто будет содержать вас», подсудимый ответил: «Супруга. У нее есть личные сбережения».

Отметим, что Ленинградский районный суд Калининграда удовлетворил ходатайство следователя СУ СК России по Калининградской области об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть до 15 января 2026 года.

Бывший глава администрации Советского округа Евгений Макаров, ранее являвшийся советником главы администрации Гурьевского округа Сергея Подольского, обвиняется в мошеннических действиях в отношении руководства МАУ «Спецсервис», которое занимается оказанием похоронных услуг. Об этом сообщила представитель стороны обвинения на заседании суда 17 ноября. Суд заключил экс-чиновника под стражу на два месяца.

Как отмечает следствие, Макаров еженедельно лично получал от МАУ 75% прибыли учреждения, общая сумма которой с 2017 по 2025 год составила 40 млн рублей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter