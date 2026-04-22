В Калининградскую область ввезли 45 тонн земляники из Сербии и Турции

С 1 февраля по 20 апреля в Калининградскую область ввезли 45 тонн свежей земляники из Сербии и Турции. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«Так, 20 апреля 2026 года Управлением Россельхознадзора проконтролирован ввоз на территорию области 9,5 тонны свежей земляники из Сербии. В ходе документарных проверок и осмотра транспортных средств нарушений не выявлено», — отмечает пресс-служба.

Сотрудники ведомства совместно со специалистами Калининградского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» досмотрели продукцию и отобрали образцы для лабораторных экспертиз с целью установления карантинного фитосанитарного состояния. Исследователи не обнаружили карантинных объектов.

«На основании заключений лаборатории были выданы акты государственного карантинного фитосанитарного контроля, дающие право на использование продукции по назначению», — добавили в ведомстве.