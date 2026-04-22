В Калининградскую область ввезли 45 тонн земляники из Сербии и Турции

Фото: пресс-служба регионального управления Россельхознадзора
Все новости по теме: Импорт

С 1 февраля по 20 апреля в Калининградскую область ввезли 45 тонн свежей земляники из Сербии и Турции. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«Так, 20 апреля 2026 года Управлением Россельхознадзора проконтролирован ввоз на территорию области 9,5 тонны свежей земляники из Сербии. В ходе документарных проверок и осмотра транспортных средств нарушений не выявлено», — отмечает пресс-служба.

Сотрудники ведомства совместно со специалистами Калининградского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» досмотрели продукцию и отобрали образцы для лабораторных экспертиз с целью установления карантинного фитосанитарного состояния. Исследователи не обнаружили карантинных объектов.

«На основании заключений лаборатории были выданы акты государственного карантинного фитосанитарного контроля, дающие право на использование продукции по назначению», — добавили в ведомстве.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

