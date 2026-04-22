Историк: ошибки в школьном учебнике по истории края частично исправили

В электронную версию учебника «История нашего края», в котором ранее историк Альберт Адылов обнаружил ошибки, внесли изменения. Об этом сам историк сообщил на своей странице «ВКонтакте», комментируя публикацию «Нового Калининграда» с ответами министерства образования Калининградской области на официальный запрос портала по поводу обучения детей курсу «История нашего края» в школах региона.

Эксперт сравнил прежние версии PDF-версии учебников и те, которые загружены на сайте Калининградского областного института развития образования (ими пользуются учителя во время обучения пятиклассников — прим. «Нового Калининграда»).

«В нынешнем варианте исправлений, как можно воочию убедиться, Кёнигсберг перестал быть „членом Ганзы“, „монголы“ на Куликовом поле превратились в „ордынцев“, „Содружество“ из „сельскохозяйственной“ компании стало „агропромышленной“, храм-памятник ПМВ (Первой мировой войны — прим. „Нового Калининграда“) в Гусеве перестал быть „единственным в России“, а подлинный мемельский иконостас — „современной реконструкцией“ и т.д., и т.п., — написал Адылов. — Частично исправлена чудовищная карта Восточно-Прусской операции 1945 года (правда, Пиллау на ней так и не появился). Русофоб Немирович-Данченко исчез, превратившись в „некоторых россиян“».

Комментируя исправления в целом, историк заметил, что они сделаны произвольно — что-то, по его словам, не исправлено. «Например, „Вильгельм Густлов“ остался „лайнером с беженцами“, „наряду“ с которыми на борту оказались гитлеровские подводники. Вероятно, такие вводные к подвигу Маринеско — и есть то самое „формирование любви к родному краю“, о котором говорится в официальном ответе минобра», — привел он пример.

В некоторых ситуациях после правки стало хуже, полагает Адылов. Кроме того, настаивает историк, в тексте по-прежнему отсутствуют важные ключевые сюжеты связи региона с Россией. «Князю Владимиру, приходившему сюда за девять лет до поляков и за 250 лет до тевтонских рыцарей, в учебнике места по-прежнему нет: это место по-прежнему занято крайне важной информацией, что питьевую воду жители Кёнигсберга „брали из колодцев“, которые „наполнялись влагой от подземных ключей“».

Ошибки в учебниках по истории края для 5-7-х классов Адылов обнаружил в феврале — PDF-версии учебных пособий были размещены на сайте госзакупок. Калининградский областной Институт развития образования в начале февраля объявил аукцион на оказание услуг по печатанию учебников и методического пособия. Цена контракта составила 5,389 млн рублей. По настоящее время информация о подрядчике не опубликована, также на сайте нет информации о договоре. Сроки его исполнения перенесены на 31 мая 2026 года.

22 апреля на сайте закупок была опубликована информация о размещении проекта изменений договора, однако сам документ в открытом доступе отсутствует.

В начале апреля родители пятиклассников рассказали, что обучение «Истории родного края» стартовало после каникул, но на основании материалов, которые педагоги направляют в Элжур. В министерстве образования пояснили, что в настоящее время идет предпечатная доработка макетов учебников, и при реализации курса используются электронные версии, которые размещены на сайте КОИРО в разделе «Методическая копилка». В минобре также обратили внимание, что модуль «История нашего края» носит пропедевтический характер, многие рассматриваемые темы будут изучаться ребятами позднее на более расширенном уровне. Что касается оценок, то оценивание происходит внутри всего курса «История» за год, отдельная отметка по итогам года за модуль «История нашего края» не выставляется.