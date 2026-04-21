Родители об учебнике по истории края с ошибками: обучение по нему уже началось

В Калининградской области в ряде школ в пятых классах началось обучение курсу «История нашего края», в учебниках по которому ранее историк Альберт Адылов обнаружил ошибки. Как сообщили «Новому Калининграду» родители школьников, обучение пока идёт без бумажных учебных пособий. В министерстве образования утверждают, что модуль носит пропедевтический (предварительный, вводный — прим. «Нового Калининграда») характер.



Ошибки в учебниках по истории края для 5-7-х классов Адылов обнаружил в феврале — PDF-версии учебных пособий были размещены на сайте госзакупок в карточке открытого аукциона. Калининградский областной Институт развития образования в начале февраля объявил аукцион на оказание услуг по печатанию учебников и методического пособия. Начальная цена контракта составляла 8,4 млн руб. Для участия в аукционе заявилjсь восемь компаний, допущенj — пять. В итоге цена была снижена до 5,389 млн рублей. Стоит отметить, что по настоящее время информация о подрядчике не опубликована, также на сайте нет информации о договоре. Сроки его исполнения перенесены на 31 мая 2026 года. Подрядчик должен напечатать 14830 учебников «История нашего края. Калининградская область» для пятого класса, 14610 учебников для шестого класса, 14700 — для седьмого класса и 430 методических пособий.

Историк рассказал об ошибках в учебниках на своей странице «ВКонтакте» и телеграм-канале. В частности, он обратил внимание, что на странице 101-й учебника для 5-го класса указано, что «театрального режиссёра Владимира Ивановича Немировича-Данченко разочаровали грязные улицы Кёнигсберга и неопрятность населявших его людей». При этом, как указывает историк, на самом деле автором «пассажа» был «не театральный режиссёр Владимир Иванович, а его старший брат-журналист Василий Иванович». В минобре тогда сообщили, что факты проверяются, учебное пособие дорабатывается. Однако в начале апреля родители пятиклассников рассказали, что обучение «Истории родного края» стартовало в апреле, но на основании материалов, которые педагоги направляют в Элжур. «Новый Калининград» направил официальный запрос в правительство области с просьбой прояснить это обстоятельство, а также ответить на ряд других вопросов.

«Работа по созданию учебников завершается, в настоящее время идет предпечатная доработка макетов учебников, — сообщили в пресс-службе правительства со ссылкой на региональное министерство образования. — Реализация обновленной федеральной рабочей программы по истории осуществляется с 1 сентября 2025 года, модуль „История нашего края“ реализуется в 5, 6, 7, классах во втором полугодии учебного года.

Для реализации обновленной ФРП по курсу „История“ все учителя истории в 2025 году прошли повышение квалификации, а также обеспечено методическое сопровождение педагогов в КОИРО и в Институте содержания и методов обучения имени В. С. Леднева».

В пресс-службе отметили, что при реализации курса «История» в 5-7-х классах используются федеральные учебники, а также электронные версии учебников по модулю «История нашего края. Калининградская область». «Электронные версии учебников, методические рекомендации и пособие для учителей размещены на сайте КОИРО в разделе методическая копилка «История нашего края», — рассказали в правительстве. — Следует учитывать, отмечают в министерстве образования, что модуль «История нашего края» носит пропедевтический характер, многие рассматриваемые темы будут изучаться ребятами позднее на более расширенном уровне.

Основная задача по итогам изучения, отметили в министерства образования, — «осведомленность обучающихся о ключевых событиях страны и региона, формирование любви к родному краю, мотивация к продолжению изучения истории». Оценивание происходит внутри всего курса «История» за год, отдельная отметка по итогам года за модуль «История нашего края» не выставляется. «Учителям рекомендовано в ходе изучения модуля реализовывать с обучающимися проектную деятельность, посещение краеведческих, исторических, школьных музеев, экскурсии», — обратили внимание в министерстве образования.

«Новый Калининград» также поинтересовался у правительства, как долго велась работа над учебниками, кто принимал решение о включении авторов в состав группы, какие суммы грантов получили из бюджета авторы учебников и будет ли пересматриваться сумма вознаграждения в связи с найденными ошибками. В пресс-службе ответили не на все вопросы.

«Работа по разработке учебников по истории края ведется с 2024 года в связи с введением изменений в Федеральную рабочую программу по истории, в том числе с добавлением модуля „История нашего края“ в 5-7-х классах. Авторский коллектив для создания рукописей учебника был сформирован на основе предложенных кандидатур Балтийским Федеральным университетом им. И. Канта из числа ученых БФУ им. И. Канта, членов Российского военно-исторического общества, в том числе в состав авторского коллектива должны были быть включены специалисты, имеющие ученую степень кандидата и / или доктора исторических наук и соответствующий опыт. К разработке рукописей также были привлечены специалисты из числа сотрудников региональных музеев, представителей образовательных организаций, представителей Калининградской Епархии русской Православной Церкви. Состав авторского коллектива был согласован Минпросвещения России», — рассказали в правительстве.

На подготовку учебников ГАУ КО «Институт развития образования» были выделены средства из федерального бюджета. «Работы по созданию рукописей были выполнены в полном объеме, но при этом подготовка учебников включает в том числе и последующую их доработку (включая электронную форму) и внесение в них конъюнктурных правок», — говорится в ответе на запрос.

Отметим, что на с. 101 электронной версии учебника для 5-го класса на сайте КОИРО в разделе методическая копилка «История нашего края» отсутствует упоминание про Немировича-Данченко.