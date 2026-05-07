Рособрнадзор подготовил инструкцию для участников ЕГЭ-2026, согласно которой не допускается иметь при себе любые средства связи, общаться с другими экзаменуемыми, а также покидать аудиторию без сопровождения. Это следует из методических рекомендаций ведомства, передает ТАСС.

Документ Рособрнадзора регламентирует правила порядка проведения ЕГЭ. Согласно перечню, школьникам не разрешается выполнять работу с помощью посторонних лиц, общаться с участниками экзамена, использовать средства связи и справочные материалы, выносить с собой черновики и покидать аудиторию без сопровождения организатора. В ведомстве напомнили, что за нарушение порядка проведения ЕГЭ участника удалят из пункта проведения экзамена.

В 2026 году большинство выпускников будут сдавать экзамены в основной период — с 1 июня по 9 июня:

1 июня — история, литература, химия;

4 июня — русский язык;

8 июня — математика (база и профиль);

11 июня — обществознание, физика;

15 июня — биология, география, письменная часть иностранных языков;

18-19 июня — информатика и устная часть иностранных языков;

22-25 июня — резервные дни по всем предметам;

8-9 июля — пересдачи по выбору.

Ранее Рособрнадзор определил список вещей, которые могут находиться на столе школьника и использоваться во время проведения ЕГЭ в 2026 году. Кроме того, ведомство запретило досматривать школьников перед сдачей.