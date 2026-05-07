Рособрнадзор подготовил инструкцию для участников ЕГЭ-2026, согласно которой не допускается иметь при себе любые средства связи, общаться с другими экзаменуемыми, а также покидать аудиторию без сопровождения. Это следует из методических рекомендаций ведомства, передает ТАСС.
Документ Рособрнадзора регламентирует правила порядка проведения ЕГЭ. Согласно перечню, школьникам не разрешается выполнять работу с помощью посторонних лиц, общаться с участниками экзамена, использовать средства связи и справочные материалы, выносить с собой черновики и покидать аудиторию без сопровождения организатора. В ведомстве напомнили, что за нарушение порядка проведения ЕГЭ участника удалят из пункта проведения экзамена.
В 2026 году большинство выпускников будут сдавать экзамены в основной период — с 1 июня по 9 июня:
1 июня — история, литература, химия;
4 июня — русский язык;
8 июня — математика (база и профиль);
11 июня — обществознание, физика;
15 июня — биология, география, письменная часть иностранных языков;
18-19 июня — информатика и устная часть иностранных языков;
22-25 июня — резервные дни по всем предметам;
8-9 июля — пересдачи по выбору.
Ранее Рособрнадзор определил список вещей, которые могут находиться на столе школьника и использоваться во время проведения ЕГЭ в 2026 году. Кроме того, ведомство запретило досматривать школьников перед сдачей.