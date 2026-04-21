Рособрнадзор определил список вещей, которые можно взять на ЕГЭ

Рособрнадзор определил список вещей, которые могут находиться на столе школьника и использоваться во время проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году, пишет ТАСС со ссылкой на памятку о правилах проведения экзамена.

«На столе выпускников могут находиться черновики, гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета, удостоверяющий личность документ, лекарства, перекус и бутилированная питьевая вода», — отмечается в памятке. При этом вода своей упаковкой не должна отвлекать других участников от выполнения работы. Также разрешены специальные технические средства для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов.

Непрограммируемый калькулятор можно принести на экзамены по биологии, географии, физике и химии. Линейку без справочной информации можно взять на экзамены по математике и физике. На ЕГЭ по литературе можно взять орфографический словарь, отмечается в документе ведомства. Они предоставляются образовательной организацией, на базе которой организован пункт проведения экзамена.

Участник экзамена не должен иметь при себе средств связи, электроники мультимедиа, электронно-вычислительной техники и прочих средств хранения и передачи информации. Личные вещи участники экзамена оставляют в специально выделенном месте в здании проведения ППЭ.