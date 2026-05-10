Омбудсмен: в Калининградской области от внешних причин погибли 19 детей

В 2025 году в Калининградской области от внешних причин погибли 19 детей в возрасте от 0 до 17 лет. Такие данные приводятся в ежегодном докладе уполномоченного по правам ребенка в регионе Ирины Ткаченко. Как отмечается в документе, среди причин детской смертности были пожары, ДТП, несчастные случаи на воде и другие происшествия.

Согласно статистике, трое несовершеннолетних стали жертвами ДТП: двое находились в автомобиле, один ребенок погиб как пешеход при столкновении с грузовым автомобилем. Также в регионе зафиксировали два случая гибели детей на воде. Также в докладе сообщается, что среди внешних причин смертности детей и подростков выделяются дорожно-транспортные происшествия, пожары, утопления, асфиксия и аспирация.

По данным ГУ МЧС по Калининградской области, в 2025 году в регионе произошло восемь пожаров, в результате которых пострадали девять детей. Еще один ребенок погиб. Основными причинами таких происшествий названы неосторожное обращение с огнем и аварийный режим работы электрооборудования и сетей.

На водоемах области в 2025 году погибли двое несовершеннолетних. Еще троим детям оказали помощь при спасении на воде. Во время профилактических рейдов в купальный сезон сотрудники ведомств составили один протокол о неисполнении родительских обязанностей и вынесли два официальных предостережения.

Согласно данным регионального УМВД, в 2025 году в Калининградской области зарегистрировали 151 ДТП с участием детей против 171 годом ранее. В авариях погиб один ребенок, еще 159 получили травмы. Большинство ДТП произошло по вине водителей — в таких авариях погиб один ребенок и пострадали 118 несовершеннолетних.

Еще 22 ДТП произошли по вине самих детей. Основными нарушениями стали переход дороги вне пешеходного перехода и неподчинение сигналам светофора.

В докладе отмечается, что специалисты МЧС и полиции регулярно проводят профилактические мероприятия для детей и подростков, направленные на снижение числа несчастных случаев и формирование навыков безопасного поведения.

При этом омбудсмен отдельно выделила проблему подростковых суицидов, назвав суицидальное поведение «не менее острой и зачастую скрытой угрозой».

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Калининградской области зафиксировали 86 суицидальных попыток среди несовершеннолетних. Шесть случаев оказались завершенными. Наиболее уязвимой группой стали подростки в возрасте от 15 до 17 лет.