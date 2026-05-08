В 2025 году в Калининградской области подростки совершили 86 попыток суицида

В 2025 году в Калининградской области зафиксировали 86 суицидальных попыток среди несовершеннолетних. Информация об этом содержится в ежегодном докладе уполномоченного по правам ребенка в регионе Ирины Ткаченко.

Согласно документу, суицидальные попытки совершили 82 подростка, среди которых 62 девочки и 20 мальчиков. Из общего числа случаев шесть оказались завершенными — их совершили четыре мальчика и две девочки. Еще 76 случаев связаны с самоповреждающим поведением и попытками суицида. При этом четверо несовершеннолетних предпринимали попытки дважды в разное время, один из этих случаев завершился гибелью ребенка.

Как отмечается в докладе, наиболее уязвимой группой стали подростки в возрасте от 15 до 17 лет — на них пришлось 61% всех случаев. Еще 38% составили дети 10-14 лет. Один случай зафиксировали среди девятилетних детей.

Среди незавершенных попыток девочки значительно чаще предпринимали суицидальные действия, особенно в возрасте 14-16 лет. В завершенных случаях преобладали мальчики 12-15 лет.

Большинство несовершеннолетних, совершивших попытки суицида, были учащимися школ — 59 человек. Девять подростков получали среднее профессиональное образование, двое — высшее. Четверо несовершеннолетних нигде не обучались.

Больше всего случаев зарегистрировали в Калининграде — 44 попытки и три завершенных суицида. В Гурьевском округе зафиксировали восемь попыток и два завершенных случая, в Гусевском — четыре попытки, в Багратионовском — три. Ещё по два случая зарегистрировали в Балтийске, Пионерском, Мамоново, Светлом, Светлогорске и Черняховске. В Зеленоградском округе произошел один завершенный суицид.

Среди основных причин суицидального поведения в докладе названы конфликты в семье, проблемы с успеваемостью, нарушение детско-родительских отношений, депрессивные состояния, панические атаки, психические заболевания, сложности во взаимоотношениях со сверстниками и желание привлечь внимание окружающих.

Уполномоченный также отметила рост числа подростков, находящихся под наблюдением врачей-психиатров. В 2025 году таких несовершеннолетних было 11. Еще один подросток состоял на учете у врача-нарколога, десять были госпитализированы в психиатрические учреждения.

В докладе подчеркивается, что ситуация требует «пристального внимания и принятию активных мер со стороны государства, общественных организаций и семьи». Среди предложенных мер — повышение осведомленности родителей и педагогов о признаках эмоционального неблагополучия подростков, развитие системы психологической помощи, профилактическая работа в школах и борьба с деструктивным контентом в интернете.

В 2024 году в Калининградской области зарегистрировали 51 попытку суицида среди подростков, четыре из которых оказались завершенными. В 2023 году в регионе зафиксировали такое же количество попыток суицида. Тогда Ткаченко на заседании профильного комитета Заксобрания рассказывала, что их количество по сравнению с 2022-м выросло. В то же время, по ее словам, в 2023 году произошло снижение количества завершенных случаев суицида. В 2021-м таких случаев было 8, в 2022-м — 7.