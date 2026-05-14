Беспрозванных назвал туризм перспективной отраслью для экономики региона

Туристическая отрасль является перспективной для экономики Калининградской области и для создания регионального продукта. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных во время отчета перед Заксобранием за 2025 год.

«В 2025 году Калининградская область вошла в пятёрку самых бронируемых внутренних направлений летнего сезона 2025 года. Мы проанализировали „Сбербанк аналитику“ — объём трат туристов в регионе по картам в 2025 году составил почти 30 млрд руб. Во-первых, это большой объём средств, который остаётся в регионе. И второе — это рост к текущему году +21%. Мы понимаем, что эта отрасль является для нас важной, в том числе в региональном продукте», — сказал глава региона.

Суммарный объём платных услуг, оказанных населению в туристических организациях, составил 19 млрд руб. Вклад туристической индустрии ВРП сейчас составляет 4,1%. «Это достаточно хороший вклад, потому что в среднем по России эта цифра составляет порядка там 3-6%», — отметил Беспрозванных.

Ранее «Новый Калининград» опубликовал интервью с главой гостиничного направления калининградского представительства Федерации рестораторов и отельеров России и владельцем зеленоградско-краснознаменской сети отелей Сергеем Куренковым, заявившим, что Калининградская область перестала быть лидером туристической отрасли России и что если в 2024 году регион был в топ-5, то в январе 2026-го не вошел даже в десятку популярных направлений.

При этом министр культуры и туризма Андрей Ермак заявил, что турпоток в Калининградскую область не снизился, а доля перелетов на калининградском направлении по-прежнему высокая. По итогам 2025 года турпоток увеличился на 12,1%.