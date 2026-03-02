Ермак призвал не волноваться по поводу снижения турпотока в Калининград

Турпоток в Калининградскую область не снизился, а доля перелетов на калининградском направлении по-прежнему высокая. Об этом сообщил в своём телеграм-канале министр культуры и туризма Андрей Ермак со ссылкой на публикацию в «Известиях».

«Для тех, кто переживает, что Калининград как будто больше не в топе туристических направлений... Вот вам факт, а не эмоции, — написал Ермак, приложив ссылку. — Так что всё в порядке. Волноваться не стоит».

В публикации, на которую ссылается министр, говорится, что россияне среди внутренних направлений чаще всего выбирали Калининград, и что на него пришлось около 20% перелётов по России (на втором месте Махачкала, а на третьем Сочи).