Ермак призвал не волноваться по поводу снижения турпотока в Калининград

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Турпоток в Калининградскую область не снизился, а доля перелетов на калининградском направлении по-прежнему высокая. Об этом сообщил в своём телеграм-канале министр культуры и туризма Андрей Ермак со ссылкой на публикацию в «Известиях».

«Для тех, кто переживает, что Калининград как будто больше не в топе туристических направлений... Вот вам факт, а не эмоции, — написал Ермак, приложив ссылку. — Так что всё в порядке. Волноваться не стоит».

В публикации, на которую ссылается министр, говорится, что россияне среди внутренних направлений чаще всего выбирали Калининград, и что на него пришлось около 20% перелётов по России (на втором месте Махачкала, а на третьем Сочи).

Ранее «Новый Калининград» опубликовал интервью с главой гостиничного направления калининградского представительства Федерации рестораторов и отельеров России и владельцем зеленоградско-краснознаменской сети отелей Сергеем Куренковым, заявившим, что Калининградская область перестала быть лидером туристической отрасли России и что если в 2024 году регион был в топ-5, то в январе 2026-го не вошел даже в десятку популярных направлений.
