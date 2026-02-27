Ермак: турпоток в Калининградскую область вырос на 12% по итогам 2025 года

Туристический поток в Калининградскую область по итогам 2025 года увеличился на 12,1%. Об этом министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак сообщил в ходе круглого стола, посвященного итогам Ассоциации гостеприимства Калининградской области в 2025 году и ключевым направлениям развития туристической отрасли в 2026 в региональном центре ТАСС.

«В 2024-м и 2023-м динамика была несколько иная. Там у нас было 9,6% увеличение в 2024 году по сравнению с 2023. Ну вот 2025-й показал ещё более впечатляющий результат, хотя мы понимаем, что разбег не сильно большой, то есть примерно мы вокруг вот этих 10% каждый год так и находимся по увеличению именно количества туристических поездок», — отметил министр.

Ермак привел и финансовую статистику. По данным СберАналитики, туристы потратили в регионе 29,7 млрд рублей по банковским картам — это на 21% больше, чем годом ранее. Кроме того, объем снятия наличных составил 3,27 млрд рублей, что на 8% выше показателя прошлого года.

Министр подчеркнул, что меняется и портрет туриста. Средний возраст гостей вырос с 40 до 43 лет. Увеличился и уровень дохода: средняя официальная зарплата приезжающих составляет 118 тыс. рублей против 95 тыс. годом ранее. Помимо этого, Ермак добавил, что «к нам едет примерно 40% мужчин и 60% женщин».

«Сейчас, турист, который к нам приезжает, он становится более требовательным, он становится более разнообразным с точки зрения своего поведения. Для него практически все, что он приобретает в Калининградской области — это впечатления. Он не просто ест, он приобретает впечатление. Он не просто едет на экскурсию для того чтобы что-то новое узнать о месте, куда он приехал, он хочет еще дополнительных впечатлений. Он не просто живет в гостинице, он хочет получать дополнительные впечатления. И вот эта вариативность в подходе, вот это разнообразие, оно тоже влияет, в том числе и на средний чек, и на общую выручку», — добавил он.

Отдельно Ермак отметил, что региону в 2026 году стоит ориентироваться не только на количественный рост, но и на увеличение продолжительности пребывания туристов.