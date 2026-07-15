Школьнице из Зеленоградска требуют выплатить 300 тыс. после удара одноклассника по голове

Все новости по теме: Жизнь детей
Школьнице из Зеленоградска требуют выплатить 300 тыс. после удара одноклассника по голове

Прокуратура Зеленоградского района обратилась в суд в интересах 11-летней школьницы, которая получила травмы после конфликта с одноклассником. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Калининградской области.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел 7 апреля 2026 года около 9:20 на перемене в учебном заведении в Зеленоградске. Учащийся пятого класса без видимых причин ударил свою одноклассницу по голове. В результате девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Для защиты прав несовершеннолетней прокурор района направил в суд иск о взыскании компенсации морального вреда. Надзорное ведомство просит взыскать 300 тыс. руб. с родителей школьника и образовательного учреждения.

В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении суда. Также сообщается, что комиссия по делам несовершеннолетних поставила мальчика на профилактический учет.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в Вконтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Сайт newkaliningrad.ru использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie.

Адрес: 236040, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter