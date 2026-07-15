Школьнице из Зеленоградска требуют выплатить 300 тыс. после удара одноклассника по голове

Прокуратура Зеленоградского района обратилась в суд в интересах 11-летней школьницы, которая получила травмы после конфликта с одноклассником. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Калининградской области.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел 7 апреля 2026 года около 9:20 на перемене в учебном заведении в Зеленоградске. Учащийся пятого класса без видимых причин ударил свою одноклассницу по голове. В результате девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Для защиты прав несовершеннолетней прокурор района направил в суд иск о взыскании компенсации морального вреда. Надзорное ведомство просит взыскать 300 тыс. руб. с родителей школьника и образовательного учреждения.

В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении суда. Также сообщается, что комиссия по делам несовершеннолетних поставила мальчика на профилактический учет.