Директор службы автопарковок: калининградцы стали чаще пользоваться муниципальными парковками

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Директор службы автопарковок: калининградцы стали чаще пользоваться муниципальными парковками

В 2026 году количество парковочных сессий на муниципальных парковках Калининграда превысило 300 тысяч. Об этом сообщил директор МКУ «Городская служба автопарковок» Олег Хрипач во время прямого эфира «ГорПросвета».

«На сегодняшний день в Калининграде функционирует 17 платных муниципальных парковок на 821 парковочное место. За 2025 год на парковках гражданами было совершено более 400 тыс. парковочных сессий. В 2026 году количество парковочных сессий уже превысило 300 тыс, — рассказал Хрипач. — По сравнению с прошлым годом автомобилисты, как говорится, распробовали и начинают более активно пользоваться муниципальными парковками».

При этом, по словам Хрипача, далеко не все водители используют «наиболее удобные» способы оплаты парковки. Сейчас оплатить парковочную сессию можно тремя способами: банковской картой через паркомат, с помощью мобильного приложения или через MAX-бот.

Во время эфира начальник управления цифровизации и муниципальных услуг Дмитрий Якубовский также отметил, что городские власти продолжают развивать проект платных парковок и работают над тем, чтобы пользоваться ими было удобнее.


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