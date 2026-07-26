Путин подписал закон о введении новых требований к трудовым мигрантам

Владимир Путин подписал закон, который вводит дополнительные требования для иностранных граждан, желающих работать в России. Документ обязывает трудовых мигрантов подтверждать доходы и устанавливает новые основания для отказа в продлении разрешительных документов, пишет ТАСС.

Изменения внесены в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Согласно новым нормам, трудовой мигрант должен обеспечивать себя и членов своей семьи, находящихся на его иждивении в России, доходом не ниже регионального прожиточного минимума с учетом соответствующего коэффициента. Если это условие не выполняется, иностранцу могут отказать в продлении патента или разрешения на работу. В таком случае он и его несовершеннолетние дети должны будут покинуть Россию в течение 15 дней.

Контролировать уровень доходов будут уполномоченные ведомства. Налоговые органы начнут автоматически передавать в МВД сведения о доходах иностранного работника за три, шесть, девять и 12 месяцев календарного года. Кроме того, сами мигранты будут обязаны ежегодно предоставлять в МВД документы, подтверждающие доходы или уплату налога на доходы физических лиц.

Закон также расширяет перечень оснований для аннулирования разрешения на временное проживание и вида на жительство. Такие меры могут применить, если сведения о доходах отсутствуют либо заработок мигранта в расчете на каждого члена семьи окажется ниже регионального прожиточного минимума. Аналогичные требования распространяются на иностранцев, работающих у физических лиц, например, в качестве домашнего персонала.

Отдельные изменения касаются детей трудовых мигрантов. Они смогут находиться в России только в течение срока действия разрешения на работу одного из родителей и при условии, что за каждого ребенка уплачен фиксированный авансовый платеж по НДФЛ. После достижения 18 лет дети иностранных работников должны будут в течение 30 дней либо покинуть Россию, либо подать заявление на получение патента.

Кроме того, документ уточняет минимальные размеры оплаты труда для иностранных граждан, претендующих на статус высококвалифицированных специалистов.