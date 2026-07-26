В Полесске ищут подрядчика для благоустройства сквера на улице Калининградской

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В Полесске ищут подрядчика для благоустройства сквера на улице Калининградской

Администрация Полесского округа объявила электронный аукцион на благоустройство общественного пространства на улице Калининградской. Начальная стоимость контракта составляет 14,3 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Подрядчика планируют определить 5 августа. Согласно документации, завершить все работы необходимо не позднее 30 ноября 2026 года.

Проект предусматривает демонтаж старого покрытия, бортового камня, скамеек, урн и других элементов благоустройства. После этого на территории уложат новую тротуарную плитку и клинкерное покрытие, установят бордюры, обустроят газоны и газонные решётки, высадят траву.

Кроме того, в сквере появятся новые малые архитектурные формы — восемь парковых скамеек, восемь урн и информационный стенд. Также подрядчику предстоит выполнить кирпичную кладку клумб, обновить основания дорожек и оборудовать площадки с возможностью проезда транспорта.



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