Власти: обязательства по присутствию сотрудников офшора в Калининграде не прописаны

На данный момент в законе о Специальных административных районах не оговариваются обязательства резидентов по физическому присутствию сотрудников органов управления компаниями в Калининградской области. Об этом губернатор Антон Алиханов сообщил на пресс-конференции в среду, 18 декабря.



«Честно скажу, не проверял [где и как располагаются сотрудники компаний, зарегистрированных в калининградском офшоре]. Налоговый сабстенс не прописан в законе. То есть что такое присутствие органов управления, налоговый сабстенс, не прописано в законе. Это будет прописано в законе. Сейчас работа над формулировками, что такое налоговый сабстенс в плане присутствия компаний, прописывается. Но, как вы правильно сказали, мест нет пока физически. Важный момент, чтобы не перегнуть палку, чтобы регистрации продолжались», — сказал Алиханов

Также он отметил, что на данный момент не утвержден размер офшорного сбора, который резиденты должны платить властям, но региональные чиновники надеются, что он будет определен с внесением ближайших поправок в закон.

«Вопрос с инвестициями, они их могут вкладывать куда угодно, в том числе в уставные капиталы своих дочерних компаний, как в основном сейчас и происходит. Но есть и компании, которые будут вкладывать в Калининграде. Не буду называть сейчас, чтобы не сглазить», — отметил глава региона.

С начала года в калининградском офшоре зарегистрировались почти два десятка резидентов. Большинство из них связывают с бизнесменом Олегом Дерипаской. Адресом их регистрации является стадион «Калининград» и деловой центр «На Острове» (бывшая «Рыбная биржа»).