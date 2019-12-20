Власти: обязательства по присутствию сотрудников офшора в Калининграде не прописаны

Власти: обязательства по присутствию сотрудников офшора в Калининграде не прописаны
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: ОЭЗ

На данный момент в законе о Специальных административных районах не оговариваются обязательства резидентов по физическому присутствию сотрудников органов управления компаниями в Калининградской области. Об этом губернатор Антон Алиханов сообщил на пресс-конференции в среду, 18 декабря.

«Честно скажу, не проверял [где и как располагаются сотрудники компаний, зарегистрированных в калининградском офшоре]. Налоговый сабстенс не прописан в законе. То есть что такое присутствие органов управления, налоговый сабстенс, не прописано в законе. Это будет прописано в законе. Сейчас работа над формулировками, что такое налоговый сабстенс в плане присутствия компаний, прописывается. Но, как вы правильно сказали, мест нет пока физически. Важный момент, чтобы не перегнуть палку, чтобы регистрации продолжались», — сказал Алиханов

Также он отметил, что на данный момент не утвержден размер офшорного сбора, который резиденты должны платить властям, но региональные чиновники надеются, что он будет определен с внесением ближайших поправок в закон.

«Вопрос с инвестициями, они их могут вкладывать куда угодно, в том числе в уставные капиталы своих дочерних компаний, как в основном сейчас и происходит. Но есть и компании, которые будут вкладывать в Калининграде. Не буду называть сейчас, чтобы не сглазить», — отметил глава региона.

С начала года в калининградском офшоре зарегистрировались почти два десятка резидентов. Большинство из них связывают с бизнесменом Олегом Дерипаской. Адресом их регистрации является стадион «Калининград» и деловой центр «На Острове» (бывшая «Рыбная биржа»).

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2019 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter