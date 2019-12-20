«Дикси» начала открывать в Калининграде одноименные дискаунтеры

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«Дикси» начала открывать в Калининграде одноименные дискаунтеры

В Калининграде начали открываться магазины «Дикси». На это обратили внимание калининградцы в соцсетях. Ранее группа компания «Дикси» была представлена в Калининградской области в первую очередь супермаркетами «Виктория» и магазинами «Квартал». Магазины формата «Дикси» работают в формате дискаунтеров.

«ГК «Дикси» планирует во всех регионах присутствия открывать новые магазины двух форматов: супермаркеты под брендом «Виктория» и дискаунтеры под брендом «Дикси», — сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе «Дикси» со ссылкой на главного операционного директора формата «дискаунтер» Игоря Лещева.

Ранее стало известно, что в начале 2020 года в Калининградской области начнет работать торговая сеть «Пятерочка». Она планирует открыть в городе порядка 15 магазинов.
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