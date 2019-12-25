Названы самые продаваемые смартфоны в мире в 2019 году

Специалисты компании Counterpoint Research назвали десятку самых популярных мобильных телефонов в мире. Информацию об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на портал 9to5mac.



Самой продаваемой моделью в третьем квартале 2019 года оказалась модель компании Apple — iPhone XR. По данным издания, на этот смартфон пришлось три процента мировых продаж. Другой представитель этой компании — iPhone 11 — занял пятую строчку рейтинга.

На второй и третьей строчке списка самых популярных мобильных телефонов расположились Samsung Galaxy A10 и A50. Их показатели продаж на рынке составляют 2,6% и 1,9% соответственно. Еще одна модель этой компании — Galaxy A20 — оказалась на седьмом месте рейтинга.

В число наиболее популярных гаджетов также вошли Oppo A9, A5s и A5, Xiaomi Redmi A7 и Huawei P30.

«Всего на десять самых продаваемых смартфонов пришлось около 17 процентов рынка», — отметили в издании.