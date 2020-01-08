Главы четырех стран дали официальный старт работе «Турецкого потока»

В Стамбуле главы четырех стран дали официальный старт началу эксплуатации морского газопровода «Турецкий поток». Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Александр Вучич повернули символический вентиль. Об этом сообщает корреспондент «Интерфакса» с торжественной церемонии в стамбульском конгресс-центре «Халич».
Как уточняет информагентство, «Турецкий поток» (TurkStream) напрямую соединяет газотранспортную систему Турции с крупнейшими запасами газа в России и обеспечивает надежные поставки энергоресурсов в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу.
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