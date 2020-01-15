Областные власти отчитались о перевыполнении плана по сбору налогов

Объем доходов областного бюджета в 2019 году превысил план более чем на миллиард рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.



В ушедшем году в областную казну поступило 40,8 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. Это на 2,3 млрд рублей превышает первоначально утвержденный бюджетный план и более чем на один миллиард рублей — план, откорректированный в июле прошлого года. Рост доходов к 2018 году составил 110,5%, при уточненном плановом показателе в 107,5%.

Более 60% собственных доходов областного бюджета сформировано за счет НДФЛ и налога на прибыль организаций. Поступления по данным доходным источникам превысили запланированные значения на 334 млн рублей (2,4%) и 491 млн рублей (5%) соответственно. По сравнению с 2018 годом в консолидированный бюджет поступило НДФЛ больше на 8,9 %, налога на прибыль — на 12,5%. На 13,1% перевыполнен план по транспортному налогу (на 172,9 миллиона рублей) — отмечается, что этому поспособствовали совместные рейды с налоговой службой и службой судебных приставов.

Также с превышением над плановыми значениями в областной бюджет поступили доходы от уплаты акцизов — на 199 млн рублей (5,3%), а также от налога, взимаемого в связи с применением УСН — на 196,9 млн рублей (4%). Плановые показатели по налогу на имущество организаций выполнены на 99,4%.