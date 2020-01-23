Отец Ковальского стал совладельцем строящей лифт на променаде в Светлогорске фирмы

Отец Ковальского стал совладельцем строящей лифт на променаде в Светлогорске фирмы
Александр Ковальский. Виталий Невар / Новый Калининград
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Владимир Ковальский, отец экс-главы администрации Светлогорска Александра Ковальского, стал владельцем 50% долей в компании «СЛК-Инвест», которая строит лифтовой подъемник на променаде в Светлогорске. Соответствующие данные были зарегистрированы в ЕГРЮЛ в декабре.

Владельцем остальных 50% остается Эдуарда Рыленко, но его доля по-прежнему в залоге у компании Владимира Ковальского.

В июле 2019 года гендиректором «СЛК-Инвест» стал экс-глава агентства по градостроению областного правительства Александр Башин. По данным сайта архитектурной студии Башина «Архпроект-Групп», Рыленко является ее сотрудником.

Напомним, что «СЛК-Инвест» вызвалась построить лифт у Театра эстрады в 2018 году. Рыленко также представлял проект на градосовете. Компания попросила у областного правительства под строительство подъемника участок площадью 3 тыс. кв.м, обещала вложить в объект 46 млн руб.

Лифт у Театра эстрады вошёл в концепцию застройки побережья Светлогорска, представленную в апреле 2017 года экс-главным архитектором региона Александром Башиным. Тогда же губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что до конца 2017 года жители курортного города увидят готовый променад и лифт на променад.
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