Отец Ковальского стал совладельцем строящей лифт на променаде в Светлогорске фирмы

Владимир Ковальский, отец экс-главы администрации Светлогорска Александра Ковальского, стал владельцем 50% долей в компании «СЛК-Инвест», которая строит лифтовой подъемник на променаде в Светлогорске. Соответствующие данные были зарегистрированы в ЕГРЮЛ в декабре.



Владельцем остальных 50% остается Эдуарда Рыленко, но его доля по-прежнему в залоге у компании Владимира Ковальского.

В июле 2019 года гендиректором «СЛК-Инвест» стал экс-глава агентства по градостроению областного правительства Александр Башин. По данным сайта архитектурной студии Башина «Архпроект-Групп», Рыленко является ее сотрудником.

Напомним, что «СЛК-Инвест» вызвалась построить лифт у Театра эстрады в 2018 году. Рыленко также представлял проект на градосовете. Компания попросила у областного правительства под строительство подъемника участок площадью 3 тыс. кв.м, обещала вложить в объект 46 млн руб.