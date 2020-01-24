Бизнес пока подтвердил финансирование менее 20% стоимости «Балтийской долины»

Бизнес пока подтвердил финансирование менее 20% стоимости «Балтийской долины»
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Образование

Российские компании, готовые вложиться в проект инновационного центра под названием «Балтийская долина» на острове Октябрьском, направили в адрес БФУ им. И Канта письма, суммарно подтверждающие намерения на 2 млрд руб. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в БФУ им. И Канта.

Указанная сумма составляет 17% от предполагаемой стоимости проекта (11,8 млрд руб.).

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил федеральным властям, а также правительству Калининградской области представить предложения, касающиеся создания «Балтийской долины», а также источников финансирования его строительства и функционирования. Срок предоставления доклада поставлен до 1 июня 2020 года.

Речь о создании подобного центра шла на встрече с общественниками, на которой 31 октября присутствовал Путин в рамках своего рабочего визита в Калининградскую область. Тогда и. о. ректора БФУ им. Канта Александра Федоров говорил, что проект «Балтийская долина» сможет дать 50 рабочих мест для специалистов в исследовательской отрасли, поскольку ориентирован он будет на биомедицинские технологии, а также рекреацию. Согласно представленной концепции, центр площадью 13 га будет находиться на Острове, построить его планируют к 2024 году.

Ранее областные власти сообщали, что в работу над проектом вовлечены ОСК, GS Group, «Автотор», Янтарный комбинат, «Содружество», «Мираторг».
Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter