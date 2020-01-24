Бизнес пока подтвердил финансирование менее 20% стоимости «Балтийской долины»

Российские компании, готовые вложиться в проект инновационного центра под названием «Балтийская долина» на острове Октябрьском, направили в адрес БФУ им. И Канта письма, суммарно подтверждающие намерения на 2 млрд руб. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в БФУ им. И Канта.



Указанная сумма составляет 17% от предполагаемой стоимости проекта (11,8 млрд руб.).

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил федеральным властям, а также правительству Калининградской области представить предложения, касающиеся создания «Балтийской долины», а также источников финансирования его строительства и функционирования. Срок предоставления доклада поставлен до 1 июня 2020 года.

Речь о создании подобного центра шла на встрече с общественниками, на которой 31 октября присутствовал Путин в рамках своего рабочего визита в Калининградскую область. Тогда и. о. ректора БФУ им. Канта Александра Федоров говорил, что проект «Балтийская долина» сможет дать 50 рабочих мест для специалистов в исследовательской отрасли, поскольку ориентирован он будет на биомедицинские технологии, а также рекреацию. Согласно представленной концепции, центр площадью 13 га будет находиться на Острове, построить его планируют к 2024 году.