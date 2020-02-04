Владельцы «Молла Балтии»: подписание договора с H&M на финальной стадии

«Гамма Инвест Групп» опровергла заключение договора с компанией H&M на размещение магазина в своем строящемся объекте «Молл Балтии». Об этом «Новому Калининграду» сообщил представитель компании.
«Мы никогда не делаем анонсы до подписания договора. Договор ещё не подписан», — отметил представитель девелоперской компании.
Ранее в паблике «Вконтакте» «Молл Балтии», похожем на официальный аккаунт торгового центр, сообщалось, что «В торгово-развлекательном центре Молл Балтии откроется H&M! Эйч энд Эм! Эйчэндэмушка!». Данную информацию распространили СМИ.
«Разбираемся. Тем более фамильярности типа „Эйчэндэмушка“ — это вообще запрещено нашей политикой», — отметили в «Гамме».
Сам факт переговоров с H&M в «Гамме» не опровергают и отмечают, что «процедура подписания договора находится на финальной стадии».«Молл Балтии» ориентировочно планируется открыть 1 июня.
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