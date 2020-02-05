Эксперты ожидают снижения темпов роста российской экономики из-за коронавируса

Вспышка коронавируса может затормозить рост ВВП России в 2020 году. Об этом в среду, 5 февраля, пишет РБК со ссылкой на исследование экономистов Citi.

По оценкам аналитиков, цена барреля Brent может снизиться на 11 долларов, что затормозит темпы роста экономики России на 0,28 п.п. (до 1,72%, прогноз Citi по приросту ВВП России в 2020 году — 2%).

Это может обнулить положительный эффект от объявленных президентом Владимиром Путиным новых демографических мер по поддержке семей с детьми. В 2020 году правительство дополнительно направит 383,3 млрд руб. на социальные расходы, в том числе на финансирование выплаты маткапитала на первого ребенка, а также нового адресного пособия на детей.