Эксперты ожидают снижения темпов роста российской экономики из-за коронавируса

Эксперты ожидают снижения темпов роста российской экономики из-за коронавируса
Новый Калининград
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Вспышка коронавируса может затормозить рост ВВП России в 2020 году. Об этом в среду, 5 февраля, пишет РБК со ссылкой на исследование экономистов Citi.

По оценкам аналитиков, цена барреля Brent может снизиться на 11 долларов, что затормозит темпы роста экономики России на 0,28 п.п. (до 1,72%, прогноз Citi по приросту ВВП России в 2020 году — 2%).

Это может обнулить положительный эффект от объявленных президентом Владимиром Путиным новых демографических мер по поддержке семей с детьми. В 2020 году правительство дополнительно направит 383,3 млрд руб. на социальные расходы, в том числе на финансирование выплаты маткапитала на первого ребенка, а также нового адресного пособия на детей.

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