Суд: прокуратура незаконно пыталась оштрафовать строителей онкоцентра

Суд: прокуратура незаконно пыталась оштрафовать строителей онкоцентра
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Онкоцентр

Арбитражный суд Калининградской области отказался удовлетворять иск гурьевской прокуратуры к компании «СМУ-20» о наложении штрафа за строительство третьего корпуса онкоцентра в 2019 году. Прокуроры сочли, что компания не имела права «строить радиационный источник в отсутствие лицензии».

Соответствующее решение опубликовано в картотеке суда.

Как установил суд, компания занималось кладочными и кровельными работами на объекте, а прокуроры неправильно поняли суть законодательства, потому что радиационным источником в данном случае нельзя было считать само здание онкоцентра, которое строило «СМУ-20». К источникам относятся приборы, излучающие радиацию, констатировал суд.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

«СМУ-20» принадлежит предпринимателю Ларисе Морозовой. Согласно сборнику исков прокуратуры по нарушению антикоррупционного законодательства, опубликованному на сайте Северо-западного управления Генпрокуратуры, прокуратура Калининградской области называла полную тезку Морозовой — супругой экс-вице-премьера правительства Калининградской области Евгения Морозова. Тогда прокуратура подала в суд на Морозова о неисполнении антикоррупционного законодательства, который закончился увольнением вице-премьера.

Ранее стало известно, что компания «Мегаполис» Евгения Морозова требует с генподрядчика строительства онкоцентра почти 31 млн руб. долга. Губернатор Антон Алиханов неоднократно говорил, что компания Морозова являлась ключевым субподрядчиком строительства онкоцентра.
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