Суд: прокуратура незаконно пыталась оштрафовать строителей онкоцентра

Арбитражный суд Калининградской области отказался удовлетворять иск гурьевской прокуратуры к компании «СМУ-20» о наложении штрафа за строительство третьего корпуса онкоцентра в 2019 году. Прокуроры сочли, что компания не имела права «строить радиационный источник в отсутствие лицензии».

Соответствующее решение опубликовано в картотеке суда.

Как установил суд, компания занималось кладочными и кровельными работами на объекте, а прокуроры неправильно поняли суть законодательства, потому что радиационным источником в данном случае нельзя было считать само здание онкоцентра, которое строило «СМУ-20». К источникам относятся приборы, излучающие радиацию, констатировал суд.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

«СМУ-20» принадлежит предпринимателю Ларисе Морозовой. Согласно сборнику исков прокуратуры по нарушению антикоррупционного законодательства, опубликованному на сайте Северо-западного управления Генпрокуратуры, прокуратура Калининградской области называла полную тезку Морозовой — супругой экс-вице-премьера правительства Калининградской области Евгения Морозова. Тогда прокуратура подала в суд на Морозова о неисполнении антикоррупционного законодательства, который закончился увольнением вице-премьера.