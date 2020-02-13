Гурылев: работают все 4 блока Прегольской ТЭС

Гурылев: работают все 4 блока Прегольской ТЭС
Виталий Невар / Новый Калининград
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В данный момент работают все 4 энергоблока Прегольской ТЭС. Об этом в ходе пресс-конференции в среду, 12 февраля, заявил директор филиала ТЭЦ-2 Олег Гурылев.

«В настоящий момент она работает полным составом — все 4 блока вырабатывают электроэнергию», — сказал Гурылев.

Общая мощность Прегольской ТЭС составляет 455 МВт (каждый энергоблок — 113,8 МВт).

Сама ТЭЦ-2 сейчас работает в режиме неполной нагрузки (мощность 900 МВт), сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе ТЭЦ-2. «С сегодняшнего дня второй энергоблок работает с полной нагрузкой, первый энергоблок в режиме полублока. Еще вчера работали двумя блоками», — отметили в пресс-службе.

До строительства новых электростанций ТЭЦ-2 полностью обеспечивала потребности области в электроэнергии и экспортировала избыточную электроэнергию в Литву.


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