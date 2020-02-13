Суд: закрыв фирму инвестора, калининградские налоговики нарушили гарантии иностранцам

Закрыв компанию «Ман Инвест», сотрудники Федеральной налоговой службы в Калининградской области нарушили гарантии иностранным инвесторам, предоставляемые федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации». Об этом говорится в постановлении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда, которым оставлено в силе решение калининградского арбитража о незаконности действий налоговиков. Оно вступило в законную силу.



Суд апелляционной инстанции согласился с оценкой нижестоящего суда о том, что действия налоговых органов в Калининградской области фактически препятствовали предпринимательской деятельности иностранного инвестора.

«Восстановление ООО „Ман Инвест“ в ЕГРЮЛ обеспечит возможность заявителя реализовать крупный инвестиционный проект по строительству живорыбного предприятия на принадлежащих обществу земельных участках, с привлечением значительного объема инвестиционных средств, созданием рабочих мест и налоговых поступлений в бюджеты различных уровней на территории РФ, с регистрацией инвестора в качестве резидента особой экономической зоны на территории Калининградской области, при этом восстановление Общества как действующего юридического лица не повлечет каких-либо негативных последствий для заинтересованных лиц и иных участников гражданско-правового оборота», — констатировал суд апелляционной инстанции.

Ранее стало известно, что Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск норвежца Томми Нодланда к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Калининградской области о незаконности закрытия его компании «Ман Инвест».

Как видно из решения суда, в октябре 2016 года налоговики решили закрыть компанию в связи с несдачей отчетности на протяжении последних 12 месяцев и опубликовали сообщение об этом в журнале «Вестник государственной регистрации». В ноябре из Пенсионного фонда в налоговую поступили данные о наличии у компании обязанности по представлению расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам за несколько расчетных периодов и налоговики процедуру закрытия компании прекратили. Спустя 7 месяцев, в июле 2017 года, налоговая инспекция опять инициировала процедуру исключения из ЕГРЮЛ по тем же основаниям, опубликовала сообщение в журнале и в сентябре 2017 года закрыла компанию.

Томми Нодланд, узнав, что его компанию закрыли, потребовал от Управления ФНС по Калининградской области отменить решение об исключении его бизнеса из ЕГРЮЛ, но налоговики ответили отказом в письме, датированном августом 2019 года. Тогда Нодланд обратился в суд.

В суде выяснилось, что компания фактически осуществляла деятельность: проводились собрания учредителей, велись переговоры с иностранными инвесторами по строительству живорыбного предприятия на принадлежащем компании земельном участке.

Также суд обратил внимание, что налоговая инспекция нарушила закон, начав повторную процедуру закрытия компании в июле 2017 года, то есть ранее чем через 12 месяцев после начала первой процедуры, что прямо запрещено.