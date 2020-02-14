В Калининграде предприниматель, торговавший алкоголем без лицензии, отделался штрафом

В Калининграде предприниматель, торговавший алкоголем без лицензии, отделался штрафом
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Проверки

В Калининграде директор ООО «Елена Трейдинг» избежал уголовной ответственности за продажу алкоголя без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Предприниматель продавал в павильоне в Московском районе Калининграда алкоголь и спиртосодержащую продукцию без обязательной лицензии в течение 4 лет — с декабря 2014 года по ноябрь 2018 года. При обыске было изъято импортной и отечественной продукции на сумму более 120 тысяч рублей.

Директору предъявили обвинение по ч.1 ст. 171.3 УК РФ. Максимальная санкция предусматривает штраф в размере от 2 до 3 миллионов рублей или лишение свободы сроком до 3 лет.

Решением суда уголовное дело было прекращено. К директору применена мера правового характера в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter