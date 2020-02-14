В Калининграде предприниматель, торговавший алкоголем без лицензии, отделался штрафом

В Калининграде директор ООО «Елена Трейдинг» избежал уголовной ответственности за продажу алкоголя без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Предприниматель продавал в павильоне в Московском районе Калининграда алкоголь и спиртосодержащую продукцию без обязательной лицензии в течение 4 лет — с декабря 2014 года по ноябрь 2018 года. При обыске было изъято импортной и отечественной продукции на сумму более 120 тысяч рублей.

Директору предъявили обвинение по ч.1 ст. 171.3 УК РФ. Максимальная санкция предусматривает штраф в размере от 2 до 3 миллионов рублей или лишение свободы сроком до 3 лет.

Решением суда уголовное дело было прекращено. К директору применена мера правового характера в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.