Госзакупки: на отопление стадиона «Калининград» выделили почти 18 млн рублей

Региональные власти выделили на теплоснабжение стадиона «Калининград» в 2020 году почти 18 млн рублей. Договор закупки у единственного поставщика опубликован на сайте «Госзакупок».



Согласно договору, за отопление стадиона его руководство готово заплатить в этом году 17,8 млн рублей. Поставщик должен «своевременно проводить техническое обслуживание, ремонт и испытание систем теплопотребления», отмечается в договоре.

Также власти выделили полмиллиона рублей на на предоставление услуг телефонной связи и интернета для стадиона «Калининград».