Экс-супруга Богдана отказалась от гособъекта в Балтийске и «оставила» властям денег

Экс-супруга Богдана отказалась от гособъекта в Балтийске и «оставила» властям денег
Скриншот публичной кадастровой карты
Все новости по теме: Приватизация областного имущества

Победитель торгов по продаже бывшего военного городка в Балтийске не стал подписывать с областными властями договор, но при этом потерял 356 тыс. руб, внесенные в качестве залога. Об этом в понедельник, 17 февраля, на заседании профильного комитета облдумы сообщила глава областного агентства по имуществу Наталья Кузнецова.

Она уточнила, что приватизация имущественного комплекса была запланирована на 2019 год. Он был выставлен на продажу за 1,8 млн руб. В ходе торгов цена выросла до 5,6 млн руб.

«Вместе с тем результаты этого аукциона были аннулированы в связи с уклонением его победителя от заключения договора в отведенные сроки. Единственным плюсов является задаток, который был внесен перед торгами — это порядка 356 тысяч рублей. По закону эти деньги удерживаются», — заявила Кузнецова.

Напомним, в указанных торгах в октябре 2019 года победила Инесса Богдан. Она же является бывшей супругой бизнесмена Виктора Богдана. В 2012 году против него было возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконном возмещении НДС. Богдан бежал в Польшу, а с его складов изъяли 69 тонн янтаря.

Уголовное дело до суда так и не дошло. Польша отказалась выдавать Богдана России, а через несколько лет он вернулся в Калининградскую область.

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