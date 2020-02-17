Суд арестовал «будущие поступления» экс-подрядчика онкоцентра по иску «Мегаполиса»

Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил ходатайство строительной компании «Мегаполис» экс-вице-премьера Евгения Морозова о применении обеспечительных средств в виде ареста средств бывшего генподрядчика онкоцентра, подмосковной компании «Артель». Речь идет об аресте 30,6 млн руб. «денежных средств, в том числе в виде будущих поступлений». Соответствующее определение опубликовано в картотеке суда.
Также в документе суда отмечается, что «Мегаполис» обосновал свое ходатайство тем, что должник переговоров уклоняется.Ранее суд уже наложил арест на 44,5 млн руб. на счетах «Артели» по иску областных властей. Как отмечалось тогда в определении суда со ссылкой на позиции структуры регионального правительства, всего «Артели» было выплачено 1,16 млрд руб. Из них по состоянию на 27 января 2020 года почти 534 млн руб. являлись не отработанным авансом. То есть на эту сумму работы или не выполнены, или не приняты.
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