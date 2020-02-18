Apple заявила о временном ограничении поставок iPhone из-за коронавируса

В компании Apple объявили, что поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как уточняет информагентство, несмотря на то, что партнеры Apple по производству iPhone находятся за пределами провинции Хубэй и вновь вернулись к работе, производство наращивается медленнее, чем ожидали в Apple.

В Apple уверены, что сложившаяся ситуация носит временный характер. Однако компания не ожидает выполнения прогноза по доходам, который был представлен для мартовского квартала.

Напомним, накануне стало известно, что в Китае число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом, составило 70,548 тыс. человек. Летальных исходов на данный момент зафиксировано 1770.

