Алиханов прорекламировал программу помощи приезжим. Местные возмутились

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов снова обещает материальную помощь инженерам и программистам, которые решат переехать в регион из других субъектов РФ. Об этом он написал в минувший вторник в Instagram.

По данным чиновника, в 2019 году численность населения региона за счет переселенцев из других регионов «выросла почти на 12 тысяч человек». «Но даже с учетом этой позитивной тенденции нашим предпринимателям зачастую не хватает специалистов в разных областях. Поэтому мы приняли решение внедрить новую программу, назвали её „Мобильность трудовых ресурсов“», — написано на странице Алиханова.

Суть программы заключается в том, что областной бюджет должен компенсировать расходы на переезд (проезд, провоз личных вещей, приобретение бытовой техник), а также приобретение жилья или оплату ипотечного кредита. Общая сумма компенсации на сотрудника достигает 522 тысяч рублей.

«Первые 6 компаний уже подали заявки на релокацию 76 сотрудников в 2020 году и 77 сотрудников в 2021 году. Радует, что это высокооплачиваемые специалисты, в основном из сферы информационных технологий, инженеры и биологи», — добавил глава области. При этом он оставил ссылку на сайт администрации особой экономической зоны (ОЭЗ), где размещены вакансии.

Публикация губернатора возмутила десятки пользователей, которые считают, что в регионе тоже достаточно специалистов, но им подобные льготы не положены. «Наши родители поднимали этот город, строили, нас растили. Мы получали образование и не одно, а этим... льготы... «Чудесно!!!», — написала одна из подписчиц.

Отметим, в настоящее время на сайте администрации ОЭЗ насчитывается 92 вакансии. При этом для инженеров в разных компаниях есть 17 мест, программистов — 16, биологов — 2.

Напомним, эта программа действовала и в 2019 году, но по ней калининградский бизнес не получил ни одной субсидии на привлечение специалистов из других регионов. В областном бюджете на прошлый год закладывалось 30 млн руб. на компенсацию расходов на перевозку сотрудников из других регионов.

Также отметим, что в 2019 году численность населения региона за счет переселенцев из других регионов, по данным Росстата, выросла не на «почти на 12 тысяч человек», как заявил губернатор, а на 7,5 тысяч человек. Остальной прирост обеспечен за счет мигрантов из СНГ, в первую очередь из Казахстана и Узбекистана. Общий миграционный прирост за счет иностранцев и россиян составил 12,8 тыс. человек.