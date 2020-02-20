Стало известно, когда «Пятерочка» откроет первые магазины в Калининградской области

Стало известно, когда «Пятерочка» откроет первые магазины в Калининградской области
Новый Калининград
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Открытие первых магазинов торговой сети «Пятёрочка» в Калининградской области запланировано на апрель 2020 года. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Х5 Retail Group.

Ранее сообщалось, что торговая сеть начнет операционную деятельность в области «в начале года».

Позднее продуктовая розничная сеть X5 Retail Group опубликовала на специализированных ресурсах по поиску персонала список вакансий, из которого следует, что первые «Пятерочки» в Калининграде будут открыты по адресам:

— Ленинский пр-т, 42,

— ул. Интернациональная, 59,

— ул. Старшины Дадаева, 62,

Также идет набор персонала в магазин в поселке Малое Исаково Гурьевского района по адресу ул Пушкинская, 1А.

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