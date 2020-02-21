В реестре резидентов калининградской ОЭЗ появились две новые компании

В реестре резидентов калининградской ОЭЗ появились две новые компании
Виталий Невар / Новый Калининград
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В реестре резидентов калининградской особой экономической зоны появились две новые компании. Такая информация размещена на официальном сайте ОЭЗ.

Первая компания специализируется на производстве велосипедов, квадроциклов, снегоходов, мотоциклов, двигателей внутреннего сгорания, запчастей к ним. ООО «Балтийские велосипеды» будет располагаться в Зеленоградске на улице Ленина. Предприятие создаст 205 новых рабочих мест. В первую очередь потребуются инженеры, слесари, упаковщики, кладовщики и подсобные рабочие. Заявленный объем инвестиций «Балтийских велосипедов» — 68,05 млн. руб.

Также на сайте появилась информация об другом резиденте — ООО «СМИН». Он займется разработкой программного обеспечения и информационными технологиями в области недвижимости. Будет создано 24 рабочих места в большинстве — для программистов. Объем инвестиций — 1 млн. руб. Компания разместится в Калининграде, на улице Балтийской.

В начале января в ОЭЗ тоже появился новый член. ГК «Содружество» зарегистрировало резидента в реестре Особой экономической зоны в рамках проекта по строительству нового завода белковых концентратов.

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