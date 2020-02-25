Самые богатые люди планеты за день потеряли около $ 139 млрд из-за коронавируса

Самые богатые люди планеты за день потеряли около $ 139 млрд из-за коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
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Богатейшие люди планеты потеряли 139 миллиардов долларов в понедельник. Это произошло из-за опасений фондовых рынков, что коронавирус ударит по мировой экономике. Такую информацию сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Подобные потери изданием названы крупнейшими за все время наблюдений. Bloomberg ведет их с октября 2016 года.

Например, гендиректор группы компаний LVMH Бернар Арно и глава Amazon Джефф Безос потеряли более 4,8 миллиарда долларов каждый. Владелец Zara Амансио Отрега утратил четыре миллиарда, а Марк Цукерберг — 3,48 миллиарда. Остальные миллиардеры первой десятки лишились порядка 2,3 миллиарда.

На закрытии торгов в понедельник американские фондовые индексы упали на 3%. Инвесторы оказались крайне обеспокоены масштабами распространения коронавируса, потому что вспышка заболевания представляет риски для экономики Китая и всего мира.

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